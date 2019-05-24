В Апатитах сразу две школы переходят на пятидневку

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-24T14:32:35+03:00

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Пятидневка - голубая мечта почти всех родителей школьников, и в Апатитах сразу два образовательных учреждения решили ее исполнить. Напомним, в прошлом учебном году мурманчане даже писали петицию президенту России с просьбой отменить для Крайнего Севера учебу по субботам. Документ набрал больше 89 тысяч подписей. Но, оказалось, что для организации пятидневки надо разговаривать не с Владимиром Путиным, а с директором конкретной школы. Именно так и поступили сразу в двух учреждениях.

- Я три года вынашивала эту идею, но реализовать ее смогла только после того, как мы полностью перешли на федеральный образовательный стандарт, позволяющий варьировать часы в учебном плане, - рассказывает директор Апатитской гимназии №1 Диана Кузнецова. - У детей должна быть возможность отдохнуть и принять участие в массовых мероприятиях, которые проходят по субботам. Внеурочная активная деятельность добавляет баллы при поступлении. Сейчас же наши ученики пропускают уроки по уважительным причинам и недополучают знания.

Прежде, чем принять такое решение, Диана Николаевна изучила опыт коллег из обеих столиц, где уже не первый год дети учатся пять дней в неделю, и посоветовалась с родителями своих гимназистов. Из 700 человек, принявших участие в опросе, чуть больше ста оказались против.

Примеру гимназии №1 последовала и школа №15 в Апатитах. Есть шанс, что и другие руководители учреждений потянутся за передовиками, опасаясь оттока учеников.

Нововведение начнет действовать с 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU