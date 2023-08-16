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Наука16 августа 2023 11:29

Исследовать Север и составить карту советского наследия. Из Мурманска стартовала уникальная экспедиция «Чистая Арктика – Восток-77»

Из Мурманска впервые за 40 лет стартовала высокоширотная уникальная экспедиция
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Повезет первую группу неизменный капитан «Клавдии Еланской» Николай Рапацевич, который ходит в море более 50 лет.

Повезет первую группу неизменный капитан «Клавдии Еланской» Николай Рапацевич, который ходит в море более 50 лет.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск, как местечко на краю земли, выбирают отправной или финальной точкой для многих масштабных путешествий. Исключением не стала и высокоширотная уникальная экспедиция «Чистая Арктика – Восток-77», участникам которой (среди них - представители научного сообщества и волонтеры) предстоит провести в пути, изучая арктические территории, целый год.

Зам. губернатора региона Оксана Демченко озвучила приветственное слово президента РФ Владимира Путина и пожелала участникам доброго пути и ценных открытий.

Зам. губернатора региона Оксана Демченко озвучила приветственное слово президента РФ Владимира Путина и пожелала участникам доброго пути и ценных открытий.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Символический старт первому этапу экспедиции 15 августа дали в Мурманском областном краеведческом музее. Зам. губернатора региона Оксана Демченко озвучила приветственное слово президента РФ Владимира Путина и пожелала участникам доброго пути и ценных открытий.

- Научная высокоширотная экспедиция «Чистая Арктика – Восток 77» уникальна – аналогов ей не нашли за последние 40 лет. Мы поддерживаем научное сообщество и, безусловно, ценим их вклад в наше общее будущее, – сказала Оксана Демченко. – В сложных климатических условиях проведут более 200 фундаментальных исследований в области географии, экономики, социологии. Все они имеют важное значение для Арктической зоны и укрепления ее промышленного и природного потенциала.

Что же будет представлять из себя столь масштабное путешествие? Так, во время экспедиции по континентальной части Арктики специалисты изучат состояние тундры и многолетнемерзлых грунтов, оценят современную транспортную инфраструктуру и связь. Главная цель – составить карты промышленного наследия СССР, оценить качество и количество отходов в Арктике, чтобы понять, как навести там порядок.

Первые участники важного странствия отчалили на теплоходе «Клавдия Еланская» из Кольского залива.

Первые участники важного странствия отчалили на теплоходе «Клавдия Еланская» из Кольского залива.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Важно построить карту того, что за последние 80 лет мы туда завезли и оставили. Волонтеров к некоторому мусору даже подпускать опасно - мы не знаем, из чего он состоит. Необходимо обследовать все эти территории, - отметил начальник экспедиции, руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Андрей Нагибин. - Команды будут меняться на каждом этапе. Советую запастись попкорном и наблюдать – каждую неделю будет публиковаться дневник нашей экспедиции.

Всего к проекту привлекут более 700 человек. Но, разумеется, не все они отправятся исследовать тундру. Некоторые специалисты будут на месте принимать материал от участников. Всего за один год волонтеры и ученые, среди которых исследователи более чем из 20 центров РАН и федеральных университетов, преодолеют 12 тысяч километров и пересекут 11 часовых поясов. Маршрут пролегает через 19 регионов России.

- У каждого научного центра РАН есть свои задачи в этой экспедиции. Так, на этапе в Мурманской области будем смотреть ситуацию по микропластику, исследовать объекты накопленного ущерба и анализировать, можно ли их убрать. Также специалисты проведут заборы воды, чтобы понять, что Гольфстрим с собой принес, – пояснил Андрей Нагибин.

После исследований на Кольском полуострове начнутся следующие этапы экспедиции - в Карелии и Архангельске, где будут уже свои задачи.

После исследований на Кольском полуострове начнутся следующие этапы экспедиции - в Карелии и Архангельске, где будут уже свои задачи.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Затем к пешему путешествию присоединится большая группа социологов, которые выяснят, как сейчас живут разные народности - коми-ижемцы, саами, поморы и т.д. Научным куратором экспедиции стал Константин Коткин – сотрудник краеведческого музея, доцент кафедры философии и социальных наук МАУ. Ему как раз и предстоит собрать данные для социологического исследования.

- Очень важно, что участники будут соприкасаться с разными науками. Кто знает, может быть, собранные данные через 100 лет будут использоваться другими учеными. Если честно, очень всем завидую! В добрый путь! – напутствовал ученый.

Первые участники важного странствия отчалили на теплоходе «Клавдия Еланская» из Кольского залива. На борту в том числе юные волонтеры, которые помогут научным деятелям в их нелегкой работе.

На борту в том числе юные волонтеры, которые помогут научным деятелям в их работе.

На борту в том числе юные волонтеры, которые помогут научным деятелям в их работе.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Для меня это первая экспедиция. Я хочу проверить свои силы, насколько смогу справиться. Это очень интересно, потому что во время экспедиции мы будем узнавать что-то новое и полезное, надеюсь, что сможем помочь какому-нибудь важному исследованию, – поделилась участница экспедиции Полина Титова.

Повезет первую группу неизменный капитан «Клавдии Еланской» Николай Рапацевич, который ходит в море более 50 лет.

- Я вижу эту проблему, с наследием прошлого, своими глазами. Много брошенных старых машин, металлолома, поэтому потребность очистить Арктику давно назрела. Нужно посмотреть, что можно сделать, привлечь финансы, – отметил Николай Рапацевич.

Путь команды пролегает через Баренцево и Белое моря вдоль Кольского полуострова.

Путь команды пролегает через Баренцево и Белое моря вдоль Кольского полуострова.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Путь команды пролегает по Баренцеву морю вдоль Кольского полуострова к Белому морю. В поморском селе Чапома экспедиция сойдет на берег, преодолев 325 морских миль. Затем команда доберется до Умбы. Часть маршрута, пролегающего через тундру и заливы Терского берега, протяженностью 120 километров, группа пройдет пешком, наперевес со спецтехникой и оборудованием. Там они возьмут пробы воды и песка, грунта из прибоя. В дальнейшем группа приступит к сбору данных, в рамках социологического исследования, на территориях традиционного проживания саами. Этот маршрут будет пролегать через Ревду, Ловозеро и Апатиты.

После исследований на Кольском полуострове начнутся следующие этапы экспедиции - в Карелии и Архангельске, где будут уже свои задачи. Например, ученые изучат влияние шаманизма на местные коренные народы. Зимой экспедиция приостанавливаться не будет. Так, в Якутии участники отправятся изучать место, где порядка 500 лет постепенно погибали мамонты.

Экспедиция завершится ровно через год, 15 августа 2024 года, на Камчатке.

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Наука: Экспедиции