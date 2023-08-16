Исследовать Север и составить карту советского наследия. Из Мурманска стартовала уникальная экспедиция «Чистая Арктика – Восток-77»

Повезет первую группу неизменный капитан «Клавдии Еланской» Николай Рапацевич, который ходит в море более 50 лет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск, как местечко на краю земли, выбирают отправной или финальной точкой для многих масштабных путешествий. Исключением не стала и высокоширотная уникальная экспедиция «Чистая Арктика – Восток-77», участникам которой (среди них - представители научного сообщества и волонтеры) предстоит провести в пути, изучая арктические территории, целый год.

Зам. губернатора региона Оксана Демченко озвучила приветственное слово президента РФ Владимира Путина и пожелала участникам доброго пути и ценных открытий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Символический старт первому этапу экспедиции 15 августа дали в Мурманском областном краеведческом музее. Зам. губернатора региона Оксана Демченко озвучила приветственное слово президента РФ Владимира Путина и пожелала участникам доброго пути и ценных открытий.

- Научная высокоширотная экспедиция «Чистая Арктика – Восток 77» уникальна – аналогов ей не нашли за последние 40 лет. Мы поддерживаем научное сообщество и, безусловно, ценим их вклад в наше общее будущее, – сказала Оксана Демченко. – В сложных климатических условиях проведут более 200 фундаментальных исследований в области географии, экономики, социологии. Все они имеют важное значение для Арктической зоны и укрепления ее промышленного и природного потенциала.

Что же будет представлять из себя столь масштабное путешествие? Так, во время экспедиции по континентальной части Арктики специалисты изучат состояние тундры и многолетнемерзлых грунтов, оценят современную транспортную инфраструктуру и связь. Главная цель – составить карты промышленного наследия СССР, оценить качество и количество отходов в Арктике, чтобы понять, как навести там порядок.

Первые участники важного странствия отчалили на теплоходе «Клавдия Еланская» из Кольского залива. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Важно построить карту того, что за последние 80 лет мы туда завезли и оставили. Волонтеров к некоторому мусору даже подпускать опасно - мы не знаем, из чего он состоит. Необходимо обследовать все эти территории, - отметил начальник экспедиции, руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Андрей Нагибин. - Команды будут меняться на каждом этапе. Советую запастись попкорном и наблюдать – каждую неделю будет публиковаться дневник нашей экспедиции.

Всего к проекту привлекут более 700 человек. Но, разумеется, не все они отправятся исследовать тундру. Некоторые специалисты будут на месте принимать материал от участников. Всего за один год волонтеры и ученые, среди которых исследователи более чем из 20 центров РАН и федеральных университетов, преодолеют 12 тысяч километров и пересекут 11 часовых поясов. Маршрут пролегает через 19 регионов России.

- У каждого научного центра РАН есть свои задачи в этой экспедиции. Так, на этапе в Мурманской области будем смотреть ситуацию по микропластику, исследовать объекты накопленного ущерба и анализировать, можно ли их убрать. Также специалисты проведут заборы воды, чтобы понять, что Гольфстрим с собой принес, – пояснил Андрей Нагибин.

После исследований на Кольском полуострове начнутся следующие этапы экспедиции - в Карелии и Архангельске, где будут уже свои задачи. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Затем к пешему путешествию присоединится большая группа социологов, которые выяснят, как сейчас живут разные народности - коми-ижемцы, саами, поморы и т.д. Научным куратором экспедиции стал Константин Коткин – сотрудник краеведческого музея, доцент кафедры философии и социальных наук МАУ. Ему как раз и предстоит собрать данные для социологического исследования.

- Очень важно, что участники будут соприкасаться с разными науками. Кто знает, может быть, собранные данные через 100 лет будут использоваться другими учеными. Если честно, очень всем завидую! В добрый путь! – напутствовал ученый.

Первые участники важного странствия отчалили на теплоходе «Клавдия Еланская» из Кольского залива. На борту в том числе юные волонтеры, которые помогут научным деятелям в их нелегкой работе.

На борту в том числе юные волонтеры, которые помогут научным деятелям в их работе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Для меня это первая экспедиция. Я хочу проверить свои силы, насколько смогу справиться. Это очень интересно, потому что во время экспедиции мы будем узнавать что-то новое и полезное, надеюсь, что сможем помочь какому-нибудь важному исследованию, – поделилась участница экспедиции Полина Титова.

Повезет первую группу неизменный капитан «Клавдии Еланской» Николай Рапацевич, который ходит в море более 50 лет.

- Я вижу эту проблему, с наследием прошлого, своими глазами. Много брошенных старых машин, металлолома, поэтому потребность очистить Арктику давно назрела. Нужно посмотреть, что можно сделать, привлечь финансы, – отметил Николай Рапацевич.

Путь команды пролегает через Баренцево и Белое моря вдоль Кольского полуострова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Путь команды пролегает по Баренцеву морю вдоль Кольского полуострова к Белому морю. В поморском селе Чапома экспедиция сойдет на берег, преодолев 325 морских миль. Затем команда доберется до Умбы. Часть маршрута, пролегающего через тундру и заливы Терского берега, протяженностью 120 километров, группа пройдет пешком, наперевес со спецтехникой и оборудованием. Там они возьмут пробы воды и песка, грунта из прибоя. В дальнейшем группа приступит к сбору данных, в рамках социологического исследования, на территориях традиционного проживания саами. Этот маршрут будет пролегать через Ревду, Ловозеро и Апатиты.

После исследований на Кольском полуострове начнутся следующие этапы экспедиции - в Карелии и Архангельске, где будут уже свои задачи. Например, ученые изучат влияние шаманизма на местные коренные народы. Зимой экспедиция приостанавливаться не будет. Так, в Якутии участники отправятся изучать место, где порядка 500 лет постепенно погибали мамонты.

Экспедиция завершится ровно через год, 15 августа 2024 года, на Камчатке.

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