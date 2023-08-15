Поколение сильных. В Мурманске ветеранов спорта пригласили на встречу накануне профессионального праздника

Ветераны отметили важность таких встреч, как в Совете депутатов, ведь это возможность увидеть давних друзей и обсудить важные вопросы. Фото: Совет депутатов города Мурманска

Крайний Север не любит слабаков, его осваивали люди со стальным характером и железными мускулами – по-другому в суровых краях было не выжить. Стоит ли удивляться, что для северян спорт – это не просто развлечение, ему посвящают сердце. Ко Дню физкультурника, который в России традиционно отмечают 12 августа, прошла встреча заместителя председателя Совета депутатов Мурманска Ирины Андреевой с ветеранами спорта.

В числе гостей были профессиональные спортсмены и те, кто совмещал спорт с основной работой, пропагандировал здоровый образ жизни, выступал на областных соревнованиях, а также отстаивал честь региона на всероссийских и международных состязаниях.

- Мы пригласили людей, чьими стараниями многие десятки лет ковался мурманский спорт. Они помнят Мурманск совсем молодым, хорошо знают историю нашего спорта и сами стали ее частью. Важно в преддверии праздника было сказать им теплые слова, поблагодарить, послушать их наказы, советы, узнать их мнение по вопросам развития спорта, чтобы мы могли работать еще более качественно и эффективно. Ветераны достаточно критически смотрят на происходящее – пропускают все через сердце, много пожеланий обычно звучит по части детского спорта, чтобы физическая культура была доступной. Строительство площадок в шаговой доступности – ветеранский наказ, который звучал многие годы и сейчас осуществляется в полной мере, - отметила Ирина Андреева.

Также она передала уважаемым северянам поздравление от главы города Игоря Мораря:

- Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Несмотря на почтенный возраст, ветераны по-прежнему бодры и полны сил. Это ли не лучшая пропаганда активного образа жизни? В Мурманске уделяется большое внимание спорту и здоровому образу жизни: появляются новые стадионы, проводятся спортивные мероприятия, спортсмены и команды участвуют в крупнейших российских и международных соревнованиях. Ветераны спорта регулярно участвуют в российских и международных соревнованиях. Да и городские состязания – фестиваль спорта «Гольфстрим», День физкультурника, эстафеты ко Дню города и к 9 Мая – не проходят без их участия. А в конкурсе «Лыжня зовет!» ветераны спорта и вовсе составляют большую часть соревнующихся.

Каждому из почетных гостей уже более 80 лет. Но, несмотря на это, они – пример активности, бодрости (и тела, и духа) для северян. До сих пор ветераны с увлечением смотрят спортивные соревнования по телевизору, приходят на Праздник Севера, встречаются с молодежью, чтобы показать – на диване, конечно, уютно, но на тренировке получаешь гораздо больше энергии и радости.

Так, мастер спорта по горным лыжам, в прошлом - депутат горсовета Нина Рогулина в свои 87 лет и не думает сидеть дома. Родилась она до войны, когда в Мурманске не было стадионов, спортивных площадок, разве что самодельные. Но это не помешало влюбиться в спорт.

Общение с ветеранами спорта прошло в теплой атмосфере. Фото: Совет депутатов города Мурманска

- В детстве мы почти все время проводили во дворе деревянных домов, где сейчас стоит «Арктика». Но даже в довоенные годы были сетки для волейболистов, брусья, чтобы мы могли заниматься. А когда открылся стадион «Труд», он стал кузницей кадров. Когда выросла, пошла работать врачом по лечебной физкультуре в областную больницу. Подрастающему поколению хочу дать такой совет – никогда не расставайтесь с движением, не все могут быть спортсменами, но физкультурой может заниматься каждый. Я не раз приходила в детские сады и рада, что самые юные северяне активны! – рассказала Нина Даниловна.

Почетные гости поблагодарили Ирину Андрееву и Игоря Мораря за то, что объединяют их при помощи таких встреч. Для северян «серебряного» возраста важно общение друг с другом и понимание, что их опыт ценят, к их мнению прислушиваются. К сожалению, не все спортсмены-ветераны смогли побывать на мероприятии, например, многократный чемпион России и мира в прыжках в длину Федор Щербина в свои 80 лет уехал на всероссийские соревнования. А 92-летний Иван Алексеев, для перечисления регалий которого нужна не одна минута, уехал в отпуск, но потом сказал родным, что огород и ничегонеделание не для него – ему надо в родной город, чтобы успеть на День физкультурника.

Всех этих удивительно активных, бодрых, вдохновляющих людей объединяет также Совет ветеранов спорта города Мурманска, созданный 28 лет назад.

- В разные годы его возглавляли такие значимые для Мурманска люди, как Евгений Федорович Минин и Игорь Яковлевич Калошин. Неизменной оставалась и остается забота о наших заслуженных спортсменах: организация их досуга, помощь в быту, проведение встреч и многое другое, - добавила Ирина Андреева.

История спорта в Заполярье – это пример, как можно развиваться вопреки всему, было бы желание. Первый спортивный зал открыли в 1928 году в здании бывшей церкви, в 1938 году в Хибинах, где были в основном рабочие поселки, появилась школа инструкторов по альпинизму, аналог который был разве что в Домбае. В годы Великой Отечественной войны Праздник Севера стал одним из немногих в Союзе мероприятий, которое объединяло спортсменов, несмотря на всю тяжесть того времени. И показательна история, как открывали стадион «Строитель», который тогда назывался «Пищевик»: встретились «Рыбник Севера» и «Динамо», но первый же матч в истории стадиона пришлось прервать после первого тайма – началась война. На календаре было 22 июня 1941 года…

В наше время заниматься просто – в Мурманске созданы условия и для бесплатных тренировок. А скоро откроют после реконструкции стадионы «Юность» и «Авангард». Спорт в столице Кольского Заполярья был, есть и будет.

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