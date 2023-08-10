Порядок оформления ветеринарных документов изменится

Коровы. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 сентября 2023 года вступает в силу приказ Минсельхоза РФ от 13 декабря 2022 года № 862 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Новый приказ отменяет действие аналогичного приказа Министерства сельского хозяйства РФ № 589 от 27 декабря 2016 года.

Документом предусмотрены изменения при организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.

Так, увеличиваются сроки на оформление производственных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) до 48 часов после завершения процесса, а также устанавливается возможность перенаправления товара при оформлении возвратного ВСД в конкретную точку;

ВСД оформляются и (или) выдаются должностным лицом в течение 24 часов после поступления обращения владельца подконтрольного товара или его уполномоченного представителя (владелец) о необходимости оформления ВСД на бумажном носителе или после получения оформленной в электронной форме в ФГИС ВетИС заявки на оформление ВСД при отсутствии необходимости проведения лабораторных исследований, ветеринарно-санитарной экспертизы или ветеринарно-профилактических мероприятий (если подконтрольным товаром являются животные) подконтрольных товаров.

При необходимости проведения лабораторных исследований, ветеринарно-санитарной экспертизы или ветеринарно-профилактических мероприятий (если подконтрольным товаром являются животные) ВСД оформляется в течение 24 часов после получения их результатов;

Оформление ВСД при перемещении подконтрольных товаров, сопровождающимся или не сопровождающимся передачей прав собственности на перемещаемый подконтрольный товар (транспортный ВСД), должно быть осуществлено до начала перемещения, за исключением оформления транспортного ВСД взамен ранее оформленного и аннулированного транспортного ВСД.

Оформление ВСД при передаче прав собственности на подконтрольный товар без его перемещения (далее — оборотный ВСД) или с его перемещением должно быть осуществлено до передачи прав собственности на подконтрольный товар, за исключением случаев оформления ВСД при передаче прав собственности на подконтрольный товар взамен ранее аннулированного ВСД.

Оформление должностными лицами ВСД на сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки при перемещении с молочных ферм поставщиков на молокоперерабатывающие предприятия осуществляется без учета данных осмотра подконтрольного товара и транспортного средства, на основании справки о здоровье дойных животных.

Оформление ВСД не требуется при переходе права собственности на подконтрольный товар при передаче (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью, за исключением перехода права собственности на подконтрольный товар федеральным органам исполнительной власти, указанным в подпункте «д» пункта 21 настоящих Ветеринарных правил.

Кроме того, новые правила исключают аннулирование учетной записи при выявлении критических ошибок и предусматривают возможность информирования обязательного предупреждения через e-mail при их выявлении.