Хочешь работу – с этим помогут. Кадровые центры в Заполярье приводят к единому стилю

Кадровые центры региона преображаются. Так место для поиска работы будет выглядеть в Кандалакшском районе. Фото: Центр занятости населения

Оставшиеся без работы северяне часто ищут подходящие вакансии сами, отмахиваясь от Центра занятости населения: мол, а что они могут предложить, кроме как работу в магазине по соседству?

Однако с годами служба занятости кардинально изменилась, причем не только внешне, но и внутренне. Кадровые центры Мурманской области приводят к единому стилю «Работа России», ремонтируют и обновляют, а специалисты службы предлагают клиентам все больше нужных и полезных услуг.

Стать одним целым и помочь людям

О том, что собой представляет комплексная модернизация Центра занятости населения региона (ЦЗН) и его подразделений, рассказал директор организации Роман Антонов.

Масштабное обновление стартовало в январе 2023 года. В проекте по модернизации участвуют 17 регионов России, в том числе и Заполярье. Если раньше служба представляла собой сеть из девяти автономных центров, то теперь это одно областное учреждение.

- В этом году вся служба занятости региона стала, по сути, одним большим учреждением. Это 14 кадровых центров и 5 точек присутствия. Центральный аппарат находится в Мурманске, а в кадровых центрах обособленных подразделений специалисты занимаются предоставлением услуг по устройству на работу. Всего на модернизацию выделено 90 миллионов рублей, – отмечает Роман Антонов.

Тем, кому очень трудно трудоустроиться, поможет психолог. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Главный акцент, конечно, на самих людях, по тем или иным причинам потерявших работу. Только в этом году в Центр занятости региона обратились порядка 15 тысяч человек.

Тем, кому трудоустроиться сложнее всего, специалисты предоставляют дополнительные услуги, в том числе помощь психолога. Северянам готовы помочь на всем пути поиска работы и даже больше.

- В корне наших изменений лежит подход о комплексном оказании услуг, а именно переориентация процесса оказания услуг в сторону индивидуального, адресного подхода к каждому человеку, чтобы с помощью одного обращения в ЦЗН человек смог решить проблему, которая мешает ему устроиться на работу.. Мы сейчас создаем определенные кейсы, пакеты услуг для отдельных категорий граждан. В фокусе нашего внимания - молодые родители, северяне старшего возраста, люди, у которых поиск вакансии затянулся более чем на один год. Такие клиенты могут обращаться в кадровые центры за получением комплексной услуги. И Центр занятости, помимо стандартных услуг - поиска вакансий, переобучения, профориентации, будет предлагать помощь персонального карьерного консультанта. Этот сотрудник сможет, интенсивно погружаясь в конкретную жизненную ситуацию, досконально изучить, с какими проблемами человек столкнулся, разработает индивидуальный план и будет сопровождать его от регистрации в ЦЗН до момента трудоустройства, – говорит начальник отдела методологического сопровождения, контроля оказания услуг, улучшения качества клиентского опыта Анастасия Щеулова.

Также теперь придется меньше возиться с бумажками – в рамках модернизации планируется переход на электронные услуги. Многие заявления принимают в цифровом формате, а если кто-то не разбирается в компьютерах, им обязательно помогут.

- Надо просто прийти в Центр занятости, и цифровые консультанты помогут заполнить заявление, подать его через портал «Госуслуги». Причем не только по поводу работы, но и, к примеру, при необходимости записать ребенка в детский сад, когда работу ищет молодая мама. Или если нужно получить какую-то справку для трудоустройства, например, об отсутствии судимости, – объясняет Анастасия Щеулова.

В центре занятости переводят услуги в «цифру». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

«Это уже не биржа труда»

Тем, кто не знает, что писать в резюме, специалисты помогут не только его составить, но и продвинуть на разных порталах. Также в Центре занятости регулярно проводятся тренинги, где учат правильно подать себя на собеседовании.

- Ведь это не так просто: в чем прийти на встречу с работодателем, как правильно с ним разговаривать, о чем спрашивать, а о чем лучше умолчать. Психологи помогут обрести уверенность в себе и повысить мотивацию, научат методам саморегуляции и техникам управления своим временем, – отмечает специалист.

А что насчет вакансий? Как рассказал нам директор ЦЗН, сейчас в Мурманской области очень востребованы квалифицированные рабочие – электрогазосварщики, бетонщики, каменщики, а также медицинский персонал. Однако врачи, как правило, до Центра занятости не доходят – они разлетаются по медучреждениям «как горячие пирожки».

С модернизацией службы занятости поиск работы, очевидно, становится для жителей Мурманской области проще и легче. Но теперь многие сюда приходят не только за трудоустройством.

- Люди хотят получить новые компетенции, пройти переобучение. Некоторым необходимо снять напряжение, которое возникает при поиске работы, понять, как адаптироваться на рабочем месте, когда оно будет найдено. По сути, Центр занятости населения – это уже не биржа труда, как было принято его называть. Это место для построения карьеры, поиска работы и своего призвания в жизни, – подытожила Анастасия Щеулова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru