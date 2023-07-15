Замначальника экскавации и геомеханик геологического управления погибли на промплощадке в Мурманской области

Смертельное происшествие произошло в карьере. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 15 июля на промышленной площадке в Мурманской области произошел несчастный случай, погибли два человека. Самосвал буквально смял легковую машину.

- В 16.35 в карьере водитель Caterpillar грузоподъемностью 180 тонн при подъезде под погрузку к экскаватору совершил наезд на УАЗ «Пикап», находившийся в слепой зоне. В автомобиле УАЗ находились заместитель начальника экскавации и геомеханик геологического управления, - сообщил источник на предприятии.

Оба погибли на месте, шансов выжить после наезда у них практически не было. На месте трагедии работают оперативные службы, выясняется, почему легковая машина оказалась в опасной близости от большегруза.

Напомним: 14 июля в промзоне Мурманска произошла трагедия. На территории Мурманского балкерного терминала погиб рабочий, сорвавшийся с высоты. Следователи проводят проверку. 19 ноября 2022 года в шахте рудника «Северный» шахты «Каула-Котсельваара» в Печенгском округе произошло ЧП. Погиб 29-летний рабочий, которого зажало между кабиной электровоза и стойкой вентиляционных ворот. После случившегося проверку начали в Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru