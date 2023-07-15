Стали известны подробности ДТП с семью пострадавшими у Териберки

По предварительным данным, авария произошла из-за неисправных тормозов. Фото: УГИБДД по МО

Накануне арктического фестиваля «Териберка», который проходит в старинном селе 15 и 16 июля, рядом с населенным пунктом произошла авария с семью пострадавшими.

- В 22.30 14 июля на 29 километре и 100 метров влево по грунтовой дороге автоподъезда водитель восьмиместного Peugeot из-за неисправности тормозной системы не справился с управлением и допустил съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Микроавтобус был не рейсовый, внутри находилась компания молодых людей, все жители Мурманской области области, которые ехали на фестиваль.

Семерых, включая водителя, доставили в медучреждение, при этом травмы они получили не тяжелые, и их жизни ничего не угрожает. Как уточнили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области, одного из пострадавших пришлось деблокировать из микроавтобуса.

В 2022 году в дни проведения фестиваля также произошло ДТП, но уже с автобусом, в котором пострадали люди. Тогда из-за аварии образовалась пробка длиной почти в 10 километров.

Гостей арктического фестиваля просят быть осторожнее и соблюдать ПДД. Тем более, что на дороге в Териберку есть разные опасности, например, на въезде в село к людям выходит медведь.

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