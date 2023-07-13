В Мурманске завершают реконструкцию двух крупных стадионов

Обновленные стадионы в Мурманске станут точками притяжения для спортсменов в любое время года. Фото: Администрация города Мурманска

Принято считать, что Мурманск – это про зимние виды спорта. Конечно, у северян особая любовь к лыжам, сноуборду и конькам, но и в другие сезоны спортсменам важно тренироваться, например, бегать или выделить время на воркаут. Поэтому в столице Кольского Заполярья идет активная реконструкция сразу двух стадионов, чтобы они стали точками притяжения и летом, и зимой.

В 2022 году в Мурманске приступили к реконструкции стадиона «Юность», который не обновляли 45 лет. Завершить объект подрядчик планирует в августе, сейчас все работы идут по графику – в этом убедился глава Мурманска Игорь Морарь, который побывал на площадке.

- Подрядчик заканчивает с устройством щебеночного покрытия, осталось лишь разровнять камень и положить два слоя поля. Скоро здесь появятся искусственная трава и три беговые дорожки со специальным покрытием по периметру. На стадионе установлено восемь опор освещения с мощными прожекторами, так что даже в условиях полярной ночи во время тренировок будет светло как днем, - отметил Игорь Морарь. - Обновленный стадион будем использовать круглогодично: на спортивной арене появится современное футбольное поле, а зимой будем заливать лед для тренировок хоккеистов.

Речь идет о воспитанниках спортивной школы № 6, где помимо хоккеистов с мячом и шайбой также идет набор в секцию фигурного катания.

Помимо этого работы продолжаются на стадионе «Авангард». Он также должен стать круглогодичной спортивной площадкой.

- Уже выполнены геодезические работы, проведено выравнивание основания под покрытие искусственной травы, уложен геотекстиль. Работа по обрезке, подгонке стыков и склейке полотен искусственной травы – в процессе. Срок у подрядчика до конца августа, но он планирует справиться быстрее - главное, чтобы позволила погода, - отметил Игорь Морарь после контрольной поездки на стадион.

Акцент сделан на то, чтобы на стадионе могли заниматься юные северяне. Ранее «Авангард» был площадкой для тренировок учащихся школы № 38 - эту практику планируют оставить, как и создать условия для тренировок конькобежцев, которым нужно новое, современное место для отрабатывания своих навыков. Впрочем, и взрослым будет здесь комфортно - так, на стадионе сделают дорожки для скандинавской ходьбы.

Помимо крупных спортивных объектов в городе уделяют внимание и небольшим площадкам при образовательных учреждениях и во дворах, чтобы северяне могли заниматься спортом рядом с домом. На таких территориях, которые обновляют в соответствии с современными требованиями, проходит городской проект «Родной двор - родной город».

Как уточнил глава города, в этом году проект стартовал в феврале, а финиширует в ноябре. 16 и 24 июня спортивные праздники прошли в Ленинском и Первомайском округах, на спортивных площадках гимназии № 9 (ул. Ивченко, 12) и гимназии № 10 (ул. Баумана, 11). В августе состоится большой праздник на Центральном стадионе, приуроченный ко Дню физкультурника. Кроме того, специальные конкурсные испытания пройдут в рамках традиционного фестиваля «Гольфстрим», а также во время празднования Дня города-героя Мурманска. С подробной программой можно ознакомиться на сайте горкомитета по спорту www.gorsport51.ru.

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