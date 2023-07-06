За Шариком не почистил – заплати полторы тыщи! В Заполярье станут тщательнее следить за хозяевами домашних животных

Ты, хозяин, не ленись, прогуляйся со мной. Самовыгул дороже выйдет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неприятные и даже опасные инциденты, возникающие по вине безответственных хозяев домашних животных, в Мурманской области случаются регулярно. Собаки, сорвавшись с поводка или на самовыгуле, не раз кусали прохожих. Также любители песиков не всегда за ними убирают, из-за чего по весне дворы превращаются в полосу препятствий с «минами» под ногами.

Бороться с этим, конечно, надо. Обратив на проблему внимание, в конце июня Мурманская областная Дума приняла поправки к региональному закону «Об административных правонарушениях», установив новые требования по содержанию и выгулу домашних животных. Так, теперь владельцев, которые не следят должным образом за своими хвостатыми, будут привлекать к административной ответственности.

Отмечается, что изменения в закон внесли, чтобы северяне поняли: собака не игрушка.

- Поступало много жалоб на владельцев животных, поэтому и появились поправки. Мы не собираемся штрафовать ради штрафов, а хотим именно добиться дисциплины, чтобы хозяева лучше следили за своими питомцами, более ответственно подходили к своим обязанностям, – отметил председатель регионального комитета по ветеринарии Алексей Касаткин.

За что грозит предупреждение или штраф? Административная ответственность может наступить за то, что владельцы собак не зарегистрировали своего питомца в государственном областном ветеринарном учреждении. За это предусмотрен штраф от 2000 до 3000 рублей. Чипировать животное нужно до 1 сентября 2023 года.

С собой на улицу теперь лучше взять пакетик, чтобы убрать за питомцем. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Также накажут штрафом в 1500 рублей, если животное сходило на улице в туалет, а владелец не убрал экскременты. К ответственности в том числе привлекут, если животное загрязняет в жилых домах подъезды, лифты, чердаки, подвалы, подсобные и технические помещения, балконы и лоджии.

Выгуливать хвостатых обязательно нужно на поводке, когда это требуется. За отсутствие поводка или самовыгул питомца предусмотрен штраф до 3000 рублей. А если сама по себе гуляет именно собака, то штраф составит уже 5000 рублей.

Кроме того, нельзя выгуливать братьев наших меньших на детских и спортивных площадках, на территории школ и детсадов, у медицинских учреждений. За нарушение грозит штраф от 1000 до 2000 рублей.

Контролировать соблюдение новых требований по содержанию и выгулу домашних питомцев будет комитет по ветеринарии Мурманской области. В ведомство можно направить сообщение, если вы заметили нарушение со стороны владельцев животных. Телефон для обращений 8 (8152) 48-78-96, адрес электронной почты: komvet@gov-murman.ru.

Дела о подобных нарушениях будут рассматривать административные комиссии либо мировые судьи судебных участков в муниципалитетах Мурманской области.

Кошки хоть и гуляют сами по себе, но и за их променады на улице без владельца теперь положен штраф. Фото: Антон ЗАБИРОВ

КОНКРЕТНО

Теперь - с отоплением

В Умбе для четвероногих пациентов открылся новый ветеринарный участок Кандалакшской районной ветеринарной станции.

Ранее уголок, где обслуживали питомцев, находился в помещении с печным отоплением, без водопровода и канализации.

Хозяевам домашних животных теперь доступны такие услуги, как регистрация собак, чипирование, оформление ветеринарных сопроводительных документов на вывоз хвостатых, обработка животных против паразитов, бесплатная вакцинация и кастрация собак и кошек, прием больных животных, а также косметические и лечебные операции пациентам первой степени анестезиологического риска.

Ветстанция находится на улице Октябрьской, 4.

С 10 июля участок будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, суббота, воскресенье – выходные дни. Телефон 8 (815-59) 5-08-21.

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