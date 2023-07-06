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Дом. Семья6 июля 2023 7:32

За Шариком не почистил – заплати полторы тыщи! В Заполярье станут тщательнее следить за хозяевами домашних животных

В Мурманской области утвердили новые штрафы для владельцев домашних животных
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ты, хозяин, не ленись, прогуляйся со мной. Самовыгул дороже выйдет.

Ты, хозяин, не ленись, прогуляйся со мной. Самовыгул дороже выйдет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неприятные и даже опасные инциденты, возникающие по вине безответственных хозяев домашних животных, в Мурманской области случаются регулярно. Собаки, сорвавшись с поводка или на самовыгуле, не раз кусали прохожих. Также любители песиков не всегда за ними убирают, из-за чего по весне дворы превращаются в полосу препятствий с «минами» под ногами.

Бороться с этим, конечно, надо. Обратив на проблему внимание, в конце июня Мурманская областная Дума приняла поправки к региональному закону «Об административных правонарушениях», установив новые требования по содержанию и выгулу домашних животных. Так, теперь владельцев, которые не следят должным образом за своими хвостатыми, будут привлекать к административной ответственности.

Отмечается, что изменения в закон внесли, чтобы северяне поняли: собака не игрушка.

- Поступало много жалоб на владельцев животных, поэтому и появились поправки. Мы не собираемся штрафовать ради штрафов, а хотим именно добиться дисциплины, чтобы хозяева лучше следили за своими питомцами, более ответственно подходили к своим обязанностям, – отметил председатель регионального комитета по ветеринарии Алексей Касаткин.

За что грозит предупреждение или штраф? Административная ответственность может наступить за то, что владельцы собак не зарегистрировали своего питомца в государственном областном ветеринарном учреждении. За это предусмотрен штраф от 2000 до 3000 рублей. Чипировать животное нужно до 1 сентября 2023 года.

С собой на улицу теперь лучше взять пакетик, чтобы убрать за питомцем.

С собой на улицу теперь лучше взять пакетик, чтобы убрать за питомцем.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Также накажут штрафом в 1500 рублей, если животное сходило на улице в туалет, а владелец не убрал экскременты. К ответственности в том числе привлекут, если животное загрязняет в жилых домах подъезды, лифты, чердаки, подвалы, подсобные и технические помещения, балконы и лоджии.

Выгуливать хвостатых обязательно нужно на поводке, когда это требуется. За отсутствие поводка или самовыгул питомца предусмотрен штраф до 3000 рублей. А если сама по себе гуляет именно собака, то штраф составит уже 5000 рублей.

Кроме того, нельзя выгуливать братьев наших меньших на детских и спортивных площадках, на территории школ и детсадов, у медицинских учреждений. За нарушение грозит штраф от 1000 до 2000 рублей.

Контролировать соблюдение новых требований по содержанию и выгулу домашних питомцев будет комитет по ветеринарии Мурманской области. В ведомство можно направить сообщение, если вы заметили нарушение со стороны владельцев животных. Телефон для обращений 8 (8152) 48-78-96, адрес электронной почты: komvet@gov-murman.ru.

Дела о подобных нарушениях будут рассматривать административные комиссии либо мировые судьи судебных участков в муниципалитетах Мурманской области.

Кошки хоть и гуляют сами по себе, но и за их променады на улице без владельца теперь положен штраф.

Кошки хоть и гуляют сами по себе, но и за их променады на улице без владельца теперь положен штраф.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

КОНКРЕТНО

Теперь - с отоплением

В Умбе для четвероногих пациентов открылся новый ветеринарный участок Кандалакшской районной ветеринарной станции.

Ранее уголок, где обслуживали питомцев, находился в помещении с печным отоплением, без водопровода и канализации.

Хозяевам домашних животных теперь доступны такие услуги, как регистрация собак, чипирование, оформление ветеринарных сопроводительных документов на вывоз хвостатых, обработка животных против паразитов, бесплатная вакцинация и кастрация собак и кошек, прием больных животных, а также косметические и лечебные операции пациентам первой степени анестезиологического риска.

Ветстанция находится на улице Октябрьской, 4.

С 10 июля участок будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, суббота, воскресенье – выходные дни. Телефон 8 (815-59) 5-08-21.

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