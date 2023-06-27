«Мы не поверили глазам, думали, что глюк!» Мурманчанки-одноклассницы сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Ирина Забелина и Дарья Пахомова учились в одном классе, они дружат и поддерживают друг друга. Фото: Ирина Забелина

Подходит к концу июнь, и выпускники наконец-то могут выдохнуть - завершается волнительная пора экзаменов, набрать максимальный балл за которые – задача не из простых. Об этом не понаслышке знают и две ученицы мурманской гимназии № 2 Дарья Пахомова и Ирина Забелина. Они, перелопатив кучу книг и пережив бессонные ночи, получили заслуженные 100 баллов за ЕГЭ по литературе. Причем девочки еще и одноклассницы, дружат и поддерживают друг друга.

Северянки рассказали о том, как проходила подготовка ко дню «икс», чем запомнился экзамен и почему вообще они выбрали для сдачи этот предмет.

Девочки отмечают, что никогда не стоит откладывать к экзаменам на потом. Фото: Ирина Забелина

«Каждый мог высказаться и был услышан»

В начале 10 класса стобалльница Дарья училась в физмате, не думая сдавать литературу. Однако в один момент что-то в ее душе щелкнуло.

- Пока я в свободное время читала книгу, осознала, что хочу связать будущую работу с изучением языка, ведь очень люблю отмечать особенности работ разных авторов, проводя параллели с их биографиями, анализировать прочитанное, размышлять «о высоком», на что подталкивают любимые книги, – говорит мурманчанка.

Ее подругу Ирину, напротив, всегда привлекали гуманитарные науки. Девушке также нравится не просто читать, а анализировать поступки героев, раскрывать значения символов, подмечать детали, вступать в диалог с автором.

- Конечно, для подготовки пришлось не только прочитать множество новых произведений, объемом от коротких рассказов Бунина до «Войны и мира», но и вдумчиво перечитать забытые, открыть их для себя с новой стороны, – отмечает выпускница.

Несмотря на то, что литература – экзамен непростой, подготовка у девчонок шла очень спокойно, с уютными дополнительными занятиями за чашечкой кофе. Готовила выпускниц любимый педагог и наставник Ирина Викторовна Страшнова.

- После уроков мы покупали кофе, собирались все вместе в кабинете литературы и могли очень долго разбирать стихотворения и отрывки из прозы, искать в них то, что откликается. Каждый чувствовал, что мог свободно высказать свою мысль и быть услышанным. Ирина Викторовна стала для нас не просто учителем, а наставником, поддержкой, человеком, к которому всегда можно обратиться за советом, за что мы ей бесконечно благодарны. Сначала показалось сложным не потерять тот искренний интерес, с которым начинали подготовку, но, на самом деле, мы зря тревожилась: преподаватель помогла не только сохранить его, но и разжечь еще сильнее. Она умеет подбодрить и мотивировать на работу, – поделились девочки.

Произведений пришлось школьницам прочитать вагон и еще тележку, так как кодификатор по ЕГЭ огромный, но отступать было уже нельзя.

Дарья была на занятии по гитаре, когда узнала свой наивысший результат. Фото: Дарья Пахомова

Счастью не было предела!

После пары лет подготовки с бесконечными разборами писательских строк о мироздании и природе, волнений и сомнений, день экзамена неминуемо настал. На удачу подружки взяли с собой пару вещиц, что помогло немного успокоиться.

- Мы с девочками сплели себе по фенечке, еще были камушки на удачу, а Ирина Викторовна «зарядила» нам ручки, – с улыбкой рассказывает Дарья. Сам экзамен состоял из тестовой части, четырех небольших и одного большого сочинения. Даша взяла тему «Образ поэта в лирике Цветаевой».

- Я была очень рада, ведь накануне перед экзаменом чуть ли не молилась о том, чтобы попались Тютчев либо Цветаева! Еще я писала сочинения по стихотворению «Родина» Набокова и по отрывку из «Обломова». Последнее задание я делала уже за пять минут до конца экзамена, потому что не сразу вспомнила героя-мечтателя наподобие Обломова, но к счастью, успела! – рассказывает выпускница.

Ирине, к слову, попались те же самые задания, только большое сочинение она писала по «Капитанской дочке» - о том, как Пушкин изображает историческую личность Емельяна Пугачева.

Спустя 2 часа и 55 минут девочки с облегчением выдохнули. Теперь оставалось только дождаться результатов, которые в итоге оказались самыми лучшими!

- Я была готова ко всем исходам: и к 60, и к 100 баллам. Боялась загадывать, вспоминала, где же я могла забыть запятую, не перепутала ли чего, все ли сочинения написала. Когда же увидела заветные 100 баллов, я не поверила своим глазам. Казалось, что это ошибка, «глюк» сайта или просто не мой результат. Потом, конечно, пришло осознание и облегчение, но первая реакция была именно такой. Ирина Викторовна, наверное, переживала даже больше, чем мы, тоже была на эмоциях, но, я уверена, что мы оправдали все ее ожидания, – говорит Ира.

Дарья тоже сначала не могла поверить, что видит на экране заветное число «100». По словам девушки, это было как июньский снег, свалившийся на голову.

- Я была на занятии по гитаре, когда узнала свой результат. Стала обновлять сайт с мыслью, что это какая-то ошибка. Но нет! Тот результат, о котором, как мне казалось, я могла только мечтать, красовался на экране телефона. Первым делом я обрадовала маму, которая очень переживала и поддерживала меня, потом сообщила о результате учительнице по литературе. Их радость в тот момент была неописуема! – вспоминает уже бывшая гимназистка.

С прекрасными результатами по ЕГЭ Ирину и Дарью поздравил губернатор Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области

«Двойки» остались в прошлом

В целом, мурманчанки остались довольны своими результатами и по другим предметам, которые сдавали. Подруги ждут баллы за ЕГЭ по английскому языку, после чего будут со спокойной душой подавать документы в выбранные вузы.

Так, Дарья планирует связать свою будущую профессию с глубоким изучением родного языка и работой с текстом, рассматривает Казань и Санкт-Петербург для поступления по филологическому направлению.

Ирина будет подавать документы в Москву, Санкт-Петербург и Мурманск, тоже желая погрузиться в языки.

- Я рассматриваю лингвистику, перевод и переводоведение. Хочу посвятить себя работе с людьми, изучению иностранных языков, – отметила северянка.

Несмотря на то, что девочки добились заветных 100 баллов, «двойки» в школе они, разумеется, получали, но сильно не расстраивались, ведь оценки – далеко не самое важное в жизни.

- Первую свою двойку я получила в третьем классе по математике. Если честно, сначала я невероятно расстроилась, но уже на перемене забыла об оценке и спокойно играла с подругами, – смеется Ирина.

Дарья свой первый «неуд» уже и не помнит, но было это приблизительно в классе седьмом.

- Получив «лебедя», я подумала, что так и начинается взрослая жизнь, - улыбается она. - И литература, как предмет, не раз «радовала» двойками. Но, конечно, все они быстро закрывались.

Были у девочек и списывания. Куда ж без них, когда дедлайны горят?

- Ярлык «отличницы» был при мне в средней школе. Часто случалось слышать от ребят фразы по типу: «Ты же должна знать!», «Как, у тебя что, четверка?!». Но не стоит забывать, что все мы люди, и не можем знать все, – говорит Ира.

Несмотря на большую подготовку, заветные 100 баллов оказались для мурманчанок настоящим сюрпризом. Фото: Правительство Мурманской области

КОНКРЕТНО

Советы от 100-балльниц, как хорошо сдать экзамен

– Главное - ни в коем случае не откладывать подготовку на потом! Это могло стать моей ошибкой. Подготовиться за год вполне реально, если стабильно выделять на это хоть немного времени. Не стоит забывать и об отдыхе! Давайте себе шанс не отсчитывать с сердцем в пятках дни до экзамена, а наслаждаться моментом, хвататься за возможности и развиваться в своих хобби. Держать себя в страхе не стоит, с этим прекрасно справляется давление на вас извне. Может показаться забавным, но какой-нибудь талисман на груди или «обряд» за день до экзамена может вас успокоить. Как писал Булгаков, «Каждому воздастся по вере его». Даже на таком бытовом уровне можно это применить: если искренне веришь во что-то, будь то небесные силы, памятные безделушки, приносящие успех, суеверия или лишь собственные силы, то удача будет на твоей стороне. Как «лайфхак» для спокойствия на экзамене хочу посоветовать изучить практики дыхания, помогающие расслабиться «в моменте», - Дарья.

- Прежде всего, стоит составить реалистичный план подготовки, чтобы не зубрить в панике за несколько дней до экзамена любовную лирику Пушкина, но и не засыпать каждый день в три часа ночи за письменным столом. Пусть это будет всего пара часов в неделю, главное – извлечь из них пользу. Создайте комфортную обстановку, постарайтесь получить удовольствие от занятий, помните, что вы работаете не на ЕГЭ, а на себя, будьте любопытными: вы поймете, что сдаваемый предмет не ограничивается рамками экзамена. Чтобы получить максимальный балл, стоит полностью проникнуться тем, что вы изучаете, будто пропуская через себя, писать от сердца. Как расслабиться на самом экзамене? Возьмите с собой вещь, которая будет навевать приятные воспоминания. Это может быть все, что угодно: кольцо, подвеска, счастливая пара носков, маленький игрушечный динозавр в кармане. Так, глядя на них и помня, что они с вами, вам будет легче оставаться собой, – Ирина.

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