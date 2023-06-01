«Не сомневался ни минуты»: Леонид Якубович прилетел к детям на вертолете Ми-8 в закрытый город в Мурманской области

Леонид Якубович сразу согласился поучаствовать в акции в Мурманской области. Фото: Единый волонтерский центр Мурманской области

Какой ребенок не мечтает, чтобы к нему, как поется в мультфильме про Чебурашку, прилетел волшебник в голубом вертолете и бесплатно подарил эскимо?! А у детишек из ЗАТО Островной Мурманской области эта сказка стала реальностью – к ним и правда прилетел голубой МИ-8, с Леонидом Якубовичем в главной роли. Первая за последние лет 30 знаменитость в этом городе.

От Мурманска до ЗАТО Островной всего-то 360 километров, но вот проблема: по суше не добраться – дорогу через тундру не проложили. Поэтому единственная возможность для местных жителей куда-то выбраться - это купить билет на теплоход «Клавдия Еланская», который ходит несколько раз в месяц, или лететь вертолетом за немаленькую сумму. К тому же Островной – закрытый город, так что детвора здесь (это почти 150 мальчишек и девчонок) и взрослые приездом знаменитостей не избалованы.

Тем ярче для них стал праздник ко Дню защиты детей от волонтеров, которые прилетели на краешек земли на Ми-8, да еще и с подарками. Волшебников, которые помогли все это сделать, много, в том числе и сотрудники регионального минкульта и североморского ДК «Строитель». Леонид Якубович, когда местные жители спросили, долго ли он сомневался, лететь или нет, ответил: «Ни минуты!».

- «Добро» – хорошее слово. Один мудрец сказал: «Ты можешь многое брать из этого мира, но наполнишь лишь ладони, а если будешь отдавать – наполнишь сердце», - отметил Леонид Аркадьевич.

Для своих поклонников всех возрастов Леонид Якубович провел творческую встречу и подарил свои книги – поэтический сборник «День всего на свете».

Для ребятишек ЗАТО Островной провели праздник - развлекали детвору Чебурашка (он не забыл прихватить с собой с большой земли ящик с апельсинами) и старуха Шапокляк, пятерым юным северянам, которые в этом году впервые пойдут в школу, подарили рюкзаки.

Тот самый Ми-8 и команда волшебников. Фото: Единый волонтерский центр Мурманской области

- Конечно, знаменитости к нам приезжают очень редко. Сами знаете, как трудно до нас добраться, в нашем бюджете нет, к сожалению, средств, чтобы пригласить кого-то. Для местных жителей эта акция стала настоящим событием, некоторые отпросились ради этого с работы. После прилета самолета пришла «Клавдия Еланская», с нее люди торопились на встречу с Леонидом Аркадьевичем. Она прошла очень тепло, много вопросов задали, например, чем увлекается, как отмечает праздники, про семью, правда ли он пробует все, что привозят участники «Поле Чудес», - рассказала «КП»-Мурманск» глава ЗАТО Островной Ольга Огинова.

- А из местных кто-то бывал на «Поле Чудес?»

- Даже не вспомнить, если честно…

- Так надо отправить с гостинцами!

- Хорошая идея, спасибо! От нас можно привезти ягоды, грибы, семгу…

С жителям ЗАТО Островной Леонид Якубович провел творческую встречу. Фото: Единый волонтерский центр Мурманской области

Акция с вертолетом стала сюрпризом для местных жителей. Как объяснили в Едином волонтерском центре Мурманской области, волонтеры работают ради детских улыбок во всех ЗАТО Кольского полуострова, а вот до Островного добраться было сложно. Но оказалось, что все возможно. Волонтеры пригласили Якубовича, и он с удовольствием согласился. А так как он любит небо и вертолеты, то и появилась идея с голубым Ми-8, ведь сам ведущий часто, как волшебник, прилетает к детям.

- Дарить частичку радости – это тоже большое дело. Мы впервые приехали в город Островной и видим, насколько здесь теплая отдача от людей. Уже не в первый раз убеждаемся: чем дальше уезжаешь – тем искреннее тебя встречают, - рассказала руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Леонид Якубович на встрече с северянами отметил, что ему нравится Север за покой, который он дарит, а также рассказал о восхищении легендарным летчиком Северного флота Тимуром Апакидзе и мастерством морских авиаторов.

- Я знаю, чем занимаются летчики, но никогда не мог понять, как работает морская авиация. Несколько раз видел, как они садятся на «Кузнецов», и я не понимаю, как это происходит, - отметил телеведущий.

К слову, в марте 2021 года Леонид Аркадьевич тренировался в Мончегорске пилотировать истребитель-перехватчик МиГ-31. Бессменный ведущий «Поля чудес» вместе с Александром Маршалом побывал в отдельном смешанном авиационном полку Северного флота.

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