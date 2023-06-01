«Не боитесь открыть ящик Пандоры?» В Мурманской области ограничили число северян на бесплатное протезирование зубов

На бесплатное протезирование зубов Мурманской области существует длинная очередь. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области изменился порядок предоставления такой медицинской услуги, как бесплатное протезирование зубов для пенсионеров и льготных категорий.

Важность ее переоценить трудно, особенно для пожилых людей. «Сделать зубы» в частной клинике кусается – речь идет как минимум о пятизначных суммах. В бесплатную стоматологию попасть быстро не получится – в регионе лист ожидания составляет месяцы и даже годы. Как жаловались «КП»-Мурманск» читатели, ждать приходится по четыре года.

Почему так получается? Причин много. Каждый год на бесплатное протезирование в регионе выделяется определенная сумма, но надо учитывать, что расходные материалы и техника дорожают, причем, как в случае с антироссийскими санкциями и пандемией коронавируса, скачкообразно. Также Мурманская область – один из немногих регионов, где длинный список получателей услуги. Поэтому за год успевают вылечить меньше северян, чем встает в очередь. Также некоторые, зная, что ждать придется долго, встают в очередь впрок. При этом на очереди никак не сказывается, насколько запущена проблема: нет только пары зубов или всей челюсти.

Чтобы решить проблему с очередями, в Мурманской областной Думе предложили огранить тех, кто заявляется на лечение, по уровню доходов: не более двух прожиточных минимумов (40 376 рублей).

- Я понимаю, что это непопулярная с моей стороны инициатива, но она позволит людям с недостаточным доходом иметь высокую степень доступа к этой услуге. Величина дохода изучалась разными специалистами, и установлено, что доход от 40 тысяч рублей позволяет пройти протезирование обеих челюстей, - отметил депутат от «Партии пенсионеров» Андрей Иванов. – Одна из причин моей инициативы в том, что все мы понимаем: вырастет количество получателей услуги из числа инвалидов боевых действий.

Почему именно 2-кратный прожиточный минимум пенсионеров, а, например, не величина в 2,5 или 3? Авторы законопроекта отмечают, что если установить порог выше, то проблема с очередью не решится: мол, сейчас в одинаковом положении находятся и условная бабушка с маленькой пенсией (сейчас в среднем пожилые северяне получают 25,8 тысячи рублей), и условный работающий дедушка с доходом более 50 тысяч рублей (кому положена услуга, см. «Конкретно»).

Как отмечают депутаты, ограничение по 2-кратной величине поможет сократить очередь примерно на 18%, а если взять величину в 2,5, то очередь сократится примерно на 5-6%, 3-кратная же величина на нее почти никак не повлияет. При этом для отдельных льготных категорий, например, тружеников тыла, ветеранов, несовершеннолетних узников лагерей, ограничения по доходу решили не устанавливать.

Еще одно предложение, которое поддержали депутаты, касалось географии действия сертификата на льготное финансирование. Сейчас он действует только на территории Мурманской области.

- Но многие пенсионеры весной и летом уезжают на долгий срок из региона. Поэтому есть предложение расширить действие сертификата на территорию всей страны, что создаст некую разреженность у нас, - отметил Андрей Иванов.

Депутаты приняли «зубной» закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», но с пометкой, что к нему надо будет вернуться спустя пару лет, чтобы оценить эффективность и при необходимости внести корректировку. Как отметили в минздраве Мурманской области, эффект от новшества может стать очевидным только спустя долгий срок.

- Мы поддерживаем инициативу, поскольку она направлена на сокращение очереди. На текущий момент других вариантов решения этого вопроса нет. Подход носит адресный характер. Да, 40 тысяч рублей – сравнительно небольшая сумма, но она коррелируется со стоимостью лечения. Люди, которые сейчас находятся в очереди, свои права не утратят. Эффект мы заметим примерно через 4-5 лет, - уточнили в минздраве Мурманской области.

При этом некоторые депутаты сравнили закон с ящиком Пандоры, добавив, что северянам надо будет четко объяснить все нюансы, чтобы не создать социальной напряженности.

КОНКРЕТНО

Кому положено бесплатное протезирование зубов в Мурманской области

Это пенсионеры 55+, ветераны труда РФ, реабилитированные лица, почетные лица, узники концлагерей, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды (в том числе боевых действий).

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