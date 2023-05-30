Что шестидневка нам готовит? Как могут сказаться изменения в рабочей неделе на жителях Мурманской области

Четыре рабочих дня - хорошо, а шесть - плохо? Кто подскажет? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только россияне успели привыкнуть к удаленной работе после пандемии коронавируса, как не за горами новые возможные изменения рабочих привычек.

Так, в мае Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю. Авторы идеи считают, что это должно повысить прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва во время санкций.

Но есть и противоположное мнение: не первый год идут разговоры о сокращении рабочей недели до четырех дней, как это практикуют в западных странах. Казалось бы, радоваться надо, ведь для многих три выходных – мечта! Но есть и подводные камни: если будут работать меньше, то и зарплату урежут? А как это скажется на северянах с нашими «полярками», увеличенным отпуском и другими льготами за труд в непростых климатических условиях? В чем плюсы и минусы инициатив по изменению длины недели «у станка», разбиралась «КП»-Мурманск».

Четыре лучше, чем шесть

В первую очередь, изменение количества рабочих дней, будь то в сторону увеличения либо уменьшения, потребует от людей длительного периода социально-психологической и финансовой адаптации. Причем это коснется даже тех, кто работает по ненормированному и сменному графику.

- Новый режим труда - это ведь не только про работу, но и про отдых тоже. Как северяне проводят свои выходные сейчас? А где смогут провести время, если выходных будет больше? Какой торговый центр сможет принять двойной поток мурманчан за один лишь выходной? Что успеют сделать из привычных дел северяне, если времени для отдыха станет меньше? Немаловажный вопрос - эффективность трудового времени. Можно подумать, что из-за увеличения рабочих задач меньше времени будет оставаться на прокрастинацию и производительность труда станет выше. Однако не тут-то было. Привычка откладывать важное на потом сама по себе не исчезнет, – говорит психолог Екатерина Вашакидзе.

По словам специалиста, перемены, коснувшиеся северян в последние годы, говорят о том, что наш человек может подстроиться к любым жизненным перипетиям: работать на дому, в условиях риска для здоровья и в режиме многозадачности. Но все это, безусловно, влияет на эмоциональное состояние и здоровье.

- Сейчас северянам для оптимизации психического состояния как никогда нужна стабильность, в том числе в организации труда и рабочего времени, – отмечает Екатерина.

Также, помимо психологического здоровья, новая рабочая неделя может повлиять и на физическое состояние, ведь не стоит забывать, что на Крайнем Севере работать нелегко - сказываются неблагоприятный климат, периоды полярной ночи и полярного дня, перепады температур, нехватка солнца и витаминов.

По мнению заведующей Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргариты Петуховой, для жителей Заполярья оптимальной все же является пятидневная рабочая неделя.

- В идеале режим дня должен предусматривать 8 часов на работу, 8 часов на отдых, 8 часов на сон. Четырехдневная рабочая неделя в принципе неплохой вариант, если рабочий день не будет превышать восемь часов, особенно это важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А шестидневная рабочая неделя будет негативно сказываться на здоровье северян, работающих в особых климатических условиях, – говорит врач.

Большинство против

Впрочем, сами мурманчане не в восторге от идеи о шестидневке. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения Мурманска, который показал, что люди не согласны с новой концепцией.

За шестидневку выступает только 5% работодателей, чьи компании трудятся по пятидневному графику, тогда как за то, чтобы оставить все как есть, — 54%.

- При таком напряженном графике у людей просто пропадет интерес работать, и показатели, наоборот, снизятся, — комментируют менеджеры по персоналу. - Почти в каждой третьей компании (32%) высказались в поддержку не шестидневки, а четырехдневки.

Подавляющее большинство опрошенных мурманчан, а именно 81%, не поддерживает инициативу Ассоциации предпринимателей, отмечая, что нужно не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда. Только 10% северян хотят работать шесть дней в неделю - в комментариях они напоминают о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности.

Введение дополнительного рабочего дня по большей части одобряет старшее поколение (13%), а против выступают горожане от 35 до 44 лет (82%). Мужчины одобряют шестидневку чаще женщин (15% против 7% соответственно).

В то же время председатель Мурманского облсовпрофа Александр Первухин считает, что если работодатель полагает необходимым ввести четырехдневную или шестидневную неделю, то ничего страшного в этом нет, однако нужно следить за соблюдением Трудового кодекса.

- Главное, чтобы соблюдалась норма часов, не нарушался производственный цикл и финансовая устойчивость предприятия, – отметил он.

К слову, о том, как изменение количества рабочих дней скажется на зарплате, предметно не говорят. Но многие работодатели отмечают, что платить больше за шестидневку будет непросто. А вот четыре дня работы могут привести к сокращению зарплаты. Для Заполярья это проблема, ведь с учетом всех надбавок МРОТ у нас составляет 35 732 рубля, и платить меньше нельзя.

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