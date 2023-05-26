Премьер-министр Беларуси: В Мурманске отличные места для строительства порта под наши удобрения

Роман Головченко оценил удобство строительство порта в Мурманске. Фото: правительство Мурманской области

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время рабочей поездки в Мурманскую область оценил места под будущий порт для перевалки белорусских калийных удобрений. Перенаправить транзит в Мурманскую область, где есть незамерзающий Кольский залив, Минск решил летом 2022 года из-за недружелюбной политики стран, с которыми идет сотрудничество.

На западном берегу залива в Мурманске выбрали три варианта площадок под строительство.

- Все осмотрели с воды, места отличные. В принципе, можно начинать строить. Осталось решить ряд вопросов, - отметил Роман Головченко. - С нашим президентом тема строительства терминала зафиксирована. Команда правительства Мурманской области все детально проработала. Доложим Александру Лукашенко по итогам поездки для принятия окончательного решения, потом быстро перейдем к стадии бизнес-планирования, юридической проработке. Безусловно, будущее за Северным морским путем.

На будущий порт могут распространить преференции резидента Арктической зоны РФ и территории опережающего развития «Столиц Арктики».

Напомним: в Апатитах откроют сервисный центр по обслуживанию и ремонту техники «БелАЗА».

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