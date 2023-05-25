Участники комплексной экспедиции РГО и Минобороны: «Арктика не такая, какой мы ее себе представляли»

В северные храмы передали иконы, привезенные с большой земли. Фото предоставлены участниками экспедиции.

Звучит как каламбур, но в Арктике еще много белых пятен – это одно из самых малоизученных мест на планете. Чтобы собрать информацию, ученые терпели холод, голод, рисковали оказаться в ледяном плену и не вернуться. В наши дни исследовательская работа стала безопаснее, хоть и остается рискованной, комфортнее, хоть и самая современная одежда все равно не защитит полностью от лютого холода.

19 мая завершился первый этап комплексной научно-исследовательской экспедиции, которая входит в долгосрочную программу Русского географического общества (РГО) и Минобороны по изучению Арктического региона. 14 ее участников на Земле Франца-Иосифа три дня занимались исследованиями в области сейсмологии и климата. О том, как это было и зачем, они рассказали по возвращении.

Тряхнет или нет?

- Уже шесть лет мы стартуем с гостеприимной мурманской земли в разные точки Арктики. В 2018-м и 2021 годах была Новая Земля, в 2019-м и 2022 годах – Земля Франца-Иосифа. В 2020 году была долгосрочная комплексная экспедиция на островах и архипелагах - тогда прошли всю арктическую зону от Мурманска до Чукотки и обратно. В 2022 году большая группа отработала по 10 научным направлениям, изучив отчеты, мы приняли решение, что наиболее перспективные исследования в этом регионе - сейсмология и океанология, - рассказывает руководитель экспедиционного направления РГО Сергей Чечулин.

В этом мае у ученых на работу было три дня, на сон уходило всего по 1,5 часа (а еще на широте архипелага начался полярный день и солнце светило круглосуточно), остальное – на установку оборудования и сбор показаний, работу с природными материалами. Несмотря на короткий срок, удалось сделать все, что запланировали. Исследователи говорят, что результат этой фундаментальной работы важен для всего мира.

- Все вы знаете, что землетрясения – вещь опасная. Ученые должны сказать, где на планете самые опасные места с этой точки зрения, где чуть спокойнее. Раньше считалось, что в Арктике относительно спокойно. Но совместная экспедиция показала, что на самом деле и на Восточном, и на Западном Таймыре, и на острове Врангеля, и на Новой Земле, и на Земле Франца-Иосифа есть следы древних сильных землетрясений. Это значит, что если были сильные землетрясения в прошлом, значит, велика вероятность, что они появятся в будущем. А значит, Арктика имеет тайны и не такая сейсмически спокойная, как считалось ранее, - отметил старший научный сотрудник лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии Института физики Земли РАН им. О. Ю. Шмидта Руслан Жостков.

Некоторые методы исследований использовались на Земле Франца-Иосифа впервые, например, широкополосные сейсмические станции, чтобы изучать глубинные структуры, георадарное профилирование для верхних структур, аэрофотосъемка. На ледовой пластине провели сейсмические эксперименты. Еще одна особенность в том, что обычно такая работа ведется на суше, а вот в море – редко.

Участники экспедиции изучали на архипелаге и сейсмические особенности, и ледовую обстановку. Фото предоставлены участниками экспедиции.

Не только суша, но и море

К слову, вечная мерзлота сильно осложняет работу ученых, ведь ее, твердую как камень, надо пробивать, чтобы установить аппаратуру. Но некоторые датчики в этот раз установили в снег, что было проще и не сказалось на результатах. Порой тяжелое оборудование приходилось нести в рюкзаках, так как его размещали на льдинах, которые бы не выдержали веса машин. Но, как говорят участники экспедиции, они вдохновлены своей работой, поэтому такие трудности не помеха.

- Мы разрабатываем подход к мониторингу морской среды и дна с использованием датчиков, которые размещаются только на льду, что для Арктики очень актуально. Пока говорить о каких-то результатах рано, но самое главное, что мы смогли собрать большой объем экспериментальных полевых данных, которые будем обрабатывать, чтобы понять, насколько сильные землетрясения могут быть в Арктике, - добавил Руслан Жостков. – Арктика не такая, какой мы привыкли ее видеть. Ее надо изучать, посылать больше экспедиций и на долгое время. Конечно, есть смысл приезжать в разные времена года, и надо вернуться летом, ведь рельеф под толщей снега изучать сложно.

- Поэтому мы проводим только первый этап. А летом или в начале осени прибудем повторно и выполним те виды работ, что сейчас были невозможны, - добавляет Сергей Чечулин.

Участниками экспедиции стали представители разных учреждений, в том числе и Института Арктики и Антарктики и Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН. Пока одни занимались георадиолокацией зон тектонических нарушений, других интересовала жизнь в Северном Ледовитом океане и его морях.

Так, ученые работали на припае – морском льду, который находится между островами. Оказывается, в его толще тоже есть жизнь.

- На нижней поверхности можно встретить зоопланктон, водоросли. Пробы – керны (столбики льда. – Ред.) проверяют на соленость, температуру, а нижняя обитаемая часть позволяет оценить хлорофилл. Такие исследования уникальны и единичны в мире, потому что обычно количество хлорофилла оценивается в воде, а не во льду. Такие данные позволяют изучать первичную продукцию в океане. Это база для пищевой цепочки, на которой строится все биоразнообразие в Арктике, - говорит научный сотрудник отдела ледового режима и прогнозов Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики Анна Тимофеева.

В районе, где проходила экспедиция, ледовая обстановка не изучалась, хотя различные организации обращались к ученым, чтобы получить важные данные. Поэтому исследователи были рады возможности поработать на архипелаге – результат их труда важен для всего мира. Без этих данных Арктику не освоить.

Так все-таки есть глобальное потепление?

Пожалуй, один из самых интересных вопросов: так все-таки есть глобальное потепление? И правда ли, что самый большой холодильник планеты тает?

- Есть определенный режим, но процесс не идет линейно. Мы оцениваем количество льда летом и зимой. Как мы знаем, Баренцево море не замерзает зимой, но в его северных акваториях лед образуется, и общий тренд на снижение его площади там есть. Другие моря - Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское - зимой замерзают, и оценивать площадь льда там в этот период малоинформативно. Но летом лед тает, отступает от берега, и мы оцениваем количество открытой воды - ее площадь увеличивается. Летом лед стал таять гораздо сильнее и больше, кромка льда стала отступать дальше от суши. Поэтому климатические изменения есть. При этом мы не можем сказать, что с каждым годом все меньше льда и он все тоньше. В 30-40-е годы прошлого века в Арктике уже было потепление, которое потом пошло на убыль. То потепление было меньше, чем то, что мы наблюдаем сейчас, - рассказала Анна Тимофеева.

Несмотря на то, что отдельные исследования показывают, что льда становится меньше, говорить о глобальном потеплении не стоит. Ученые сообщают даже скорее о противоположном процессе.

- Хотелось бы всех успокоить, кто переживает из-за пресловутого глобального потепления: есть большая вероятность, что за теплым процессом последует холодный. В науках о Земле мы не оперируем такими интервалами времени, как год-два, а изучаем тысячу, десять тысяч лет, миллионы. Если рассматриваем несколько последних лет, то тут тренд может быть какой угодно: все сильно тает, есть глобальное потепление. Но если развернем на тренд в 100 тысяч лет, то увидим, что мы живем в малом Ледниковом периоде. Температура в среднем снижается, - пояснил Руслан Жостков.

Исследования проводили в трудных условиях: хоть и календарная весна, а снега - с человеческий рост. Фото предоставлены участниками экспедиции.

Холод, стойкость и вера

Помимо научной миссии у участников экспедиции была и гуманитарная: с собой они привезли четыре иконы для местных храмов. Да-да, и в этом царстве льда есть Божьи дома.

- Арктика - регион огромного арктического потенциала, лаборатория измерений глобальных изменений климата, здесь большой запас экологической прочности планеты. Но это еще и территория, где живут люди с сильным характером. Честно скажу, почти шесть часов провел с коллегами, устанавливая оборудование, и даже в экипировке замерзаешь. Представьте людей, которые там служат каждый день! Надо отдать дань уважения нашим военным и пограничникам, - рассказал заместитель директора департамента обеспечения регуляторной политики правительства Российской Федерации, почетный работник аппарата правительства Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации второго класса Андрей Спиридонов.

В храм на территории погранслужбы ФСБ участники экспедиции передали икону Андрея Первозванного, в храм при военном гарнизоне – икону «Господь Вседержитель». Еще одну подарили директору национального парка «Русская Арктика», который оказал большую поддержку ученым. А четвертая икона, которая побывала и на Новой Земле, и в двух храмах Земли Франца-Иосифа, уехала в Москву, где будет выставлена в одной из церквей.

- Она будет символом мужества наших военных и пограничников, - уверен Андрей Спиридонов.

Открыты к сотрудничеству

Арктическая зона занимает 30% территории нашей страны, в других странах - где-то больше, где-то меньше. Но свой интерес на макушке Земли имеют многие государства. Россия становиться монополистом в Арктике не собирается.

- Россия всегда была открыта к международному сотрудничеству, и с 90-х годов в Арктике комплексное исследование проводили все страны, которые своими фасадами выходят на эту территорию. Но, к сожалению, в последнее время наши коллеги решили выйти из Арктического совета, однако мы до сих пор открыты к совместной работе, ждем возращения всех партнеров по исследованиям и готовы делиться данными. Мы хотим исследовать Арктику - чтобы регион был зоной совместной научной работы, а не конфронтации, - заявил Сергей Чечулин.

Также в планах у российского научного общества выйти на советский уровень исследований, когда работа действительно кипела.

- СССР обладал плотной сетью станций, которые позволяли накрыть всю арктическую территорию исследованиями. В 90-х годах она была нарушена, но сейчас идет восстановление. Например, в 2022 году к Северному полюсу ушла уникальная дрейфующая станция «Северный полюс-41». Оживают базы в разных концах Арктики, и думаю, что у нас скоро будет возможность сказать, что происходит в каждой точке этой территории. На территории национального парка «Русская Арктика» находится база «Омега» - это уникальное место, самая северная в мире научная станция. Открыли ее еще в СССР, тогда Академия наук воплотила там многочисленные исследования. И наш план - вывести эту базу на советские показатели и чтобы там было постоянное научное присутствие, проводились разноплановые исследования. Те, кто осваивает Арктику, должны иметь все данные о том, что там происходит: какова сейсмическая опасность, проходимость через льды… И надо, чтобы данные опирались на научную структурированную базу, созданную не случайно, - уверен Сергей Чечулин. – Русское географическое общество работает с Минобороны уже шесть лет, и мы рассчитываем, что этот союз будет длиться десятилетиями.

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