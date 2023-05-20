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Наука20 мая 2023 10:57

Ученые установили, что Арктику зря считают безопасной по части землетрясений

В Арктике нашли следы древних мощных землетрясений
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
За три дня ученые собрали большой массив информации, который поможет изучить Арктику. Фото предоставлено участниками экспедиции.

За три дня ученые собрали большой массив информации, который поможет изучить Арктику. Фото предоставлено участниками экспедиции.

19 мая завершился первый этап комплексной научно-исследовательской экспедиции на Земле Франца-Иосифа, которая входит в долгосрочную программу Русского географического общества и Минобороны по изучению Арктического региона. Ее участники занимались исследованиями в области сейсмологии и климата.

Спали ученые всего по полтора-два часа в сутки, ведь на работу у них было всего три дня. Сразу после прилета они установили в снегу технику, когда изучала сейсмологическую обстановку. Как рассказал руководитель экспедиционного направления Русского географического общества Сергей Чечулин, некоторые исследования, например, по части рельефа, лучше проводить летом, но некоторую технику проще установить в снегу, чем пробивать вечную мерзлоту.

Весь массив собранных данных есть только предстоит обработать, но над некоторыми сведениями интересно подумать уже сейчас.

- Все вы знаете, что землетрясения – вещь опасная. Ученые должны сказать, где на планете самые опасные места с этой точки зрения, где чуть спокойнее. Раньше считалось, что в Арктике относительно спокойно. Но совместная экспедиция показала, что на самом деле и на Восточном, и на Западном Таймыре, и на острове Врангеля, и на Новой Земле, и на Земле Франца-Иосифа есть следы древних сильных землетрясений. Это значит, что если были сильные землетрясения в прошлом, значит, велика вероятность, что они появятся в будущем. А, значит, что Арктика имеет тайны, и не такая сейсмически спокойная, как считалось ранее, - рассказал старший научный сотрудник лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии Института физики Земли РАН им. О.Ю. Шмидта Руслан Жостков.

Пока велись наблюдения в рамках экспедиции, приборы зафиксировали два землетрясения, но оба были достаточно далеко от Земли Франца-Иосифа.

Напомним: участники экспедиции рассказали, почему нельзя говорить о глобальном потеплении и масштабном таянии льда в Арктике.

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Наука: Экспедиции