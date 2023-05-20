Ученые рассказали, почему нельзя говорить о глобальном потеплении в Арктике

Говорить о глобальном таянии льда в Арктике нельзя. Фото: Александр БОЙКО

19 мая завершился первый этап комплексной научно-исследовательской экспедиции на Земле Франца-Иосифа, которая входит в долгосрочную программу Русского географического общества и Минобороны по изучению Арктического региона. Ее участники занимались исследованиями в области сейсмологии и климата.

Их работа помогает увидеть, как меняет Арктика и сделать прогноз, в том числе для дальнейшего освоения этого большого холодильника нашей планеты. Один из главных вопросов, который интересует многих - действительно ли в Арктике тают льды и есть ли глобальное потепление. Сами ученые говорят, что ответить на него непросто.

- Есть определенный режим, но процесс не идет линейно. Мы оцениваем количество льда летом и зимой. Как мы знаем, Баренцево море не замерзает зимой, но в его северных акваториях лед образуется, и общий тренд на снижение его площади там есть. Другие моря: Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское зимой замерзают, и оценивать площадь льда зимой там мало информативно. Но летом лед тает, отступает от берега, и мы оцениваем количество открытой воды - ее площадь увеличивается. Летом лед стал таять гораздо сильнее и больше, кромка льда стала отступать дальше от суши. Поэтому есть климатические изменения. При этом мы не можем сказать, что с каждым годом все меньше льда и он все тоньше. В 30-40-е годы прошлого века в Арктике уже было потепление, которое потом пошло на убыль. То потепление было меньше, чем что мы наблюдаем сейчас, - рассказала научный сотрудник отдела ледового режима и прогнозов научно-исследовательского института Арктики и Антарктики Анна Тимофеева.

Несмотря на то, что отдельные исследования показывают, что льда становится меньше, говорить о глобальном потеплении не стоит. Ученые даже сообщают о, скорее, противоположном процессе.

- Хотелось бы всех успокоить, кто переживает из-за пресловутого глобального потепления: есть большая вероятность, что за теплым процессом последует холодный. В науках о Земле мы не оперируем интервалами времени, как год-два, а изучаем тысячу, десять тысяч лет, миллионы. Если рассматриваем несколько последних лет, то тут тренд может быть какой угодно: все сильно тает, есть глобальное потепление. Но если развернем на тренд в 100 тысяч лет, то увидим, что мы живем в малом Ледниковом периоде. Температура в среднем снижается, - пояснил старший научный сотрудник лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии Института физики Земли РАН им. О.Ю. Шмидта Руслан Жостков.

Много информации о площади льда в Арктике дают снимки со спутников, но их ученые стали получать сравнительно недавно. Поэтому для описания процессов на макушке Земли надо провести еще немало исследований.

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