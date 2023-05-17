Внезапная зима после жары. В Мурманской области ожидаются сильные дожди с мокрым снегом

Подобные температурные качели уже наблюдались в середине мая в 2018 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После рекордного потепления в Мурманскую область снова приходит зима. Так, 18 мая в регионе ожидаются сильные дожди с мокрым снегом. Температура воздуха понизится.

- 18 мая погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с Ботнического залива через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, днем с мокрым снегом, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха +2+7, местами +8+13 градусов в течение суток, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

К счастью, надолго похолодание у нас не задержится. К концу недели циклоны сместятся с Северной Атлантики в Гренландское и Баренцево моря, а Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием поля повышенного атмосферного давления. 19-20 мая ожидается небольшой дождь, на выходных потеплеет до +22 градусов.

Подобные температурные качели уже наблюдались в середине мая в 2018 году, когда жара чередовалась со снегом. Последний, к слову, быстро сошел - все-таки на дворе весна.

Напомним, что во многих муниципалитетах, в том числе и в Мурманске уже отключили отопление.

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