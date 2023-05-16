Зарплаты по 100 тысяч рублей и рабочие места на десятилетия вперед

Больше всего участников тура поразили масштабы ЦСКМС в Белокаменке. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Стройплощадки и предприятия – закрытые объекты, куда «зрителям» попасть очень трудно. Но для участников профориентационного тура, который впервые прошел в Мурманской области, двери были открыты.

Не услышать, а увидеть

Тур провели накануне трехлетия со дня создания территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» и в рамках программы «Разговоры о важном». Вместе с губернатором Андреем Чибисом старшеклассники школы № 36, гимназии № 9, студенты строительного колледжа имени Н. Е. Момота и активисты «Движения первых» посетили сразу четыре крупных проекта – резидентов ТОР. Эмоций участники не скрывали - масштаб их поразил.

- Вот живешь в Мурманске, знаешь, допустим, что у нас есть порт. А потом выезжаешь на другой берег залива и видишь производство изнутри. Очень поразили масштабы, слов нет – одни эмоции. Смотря на все это, задумался, кем хочу быть, - рассказал ученик школы № 36 Александр Пухов.

Первой точкой профориентационного тура стала площадка строительства складского холодильного комплекса «Терминала «Ударник» в Минькино , который создаст 67 новых рабочих мест.

- У нас будут востребованы такие специалисты, как докеры-механизаторы, тальманы, механики перегрузочных машин, механики, обслуживающие рефрижераторные установки, - рассказал заместитель генерального директора по производству «Терминала «Ударник» Геннадий Сюрин.

Морозильный склад, который называют будущим самым современным холодильником в Арктике, будет полностью автоматизированным, но рабочие руки здесь тоже будут нужны. С судов будут принимать замороженную рыбу, а со склада она будет поступать уже в торговые точки. Завершить проект планируют к концу 2023 года.

Складской холодильный комплекс «Терминала «Ударник» в Минькино создаст 67 новых рабочих мест. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Попробуй с чем-то сравнить

Также в декабре должен быть готов комплекс по перевалке угля «Лавна» - первый порт, который строится в Мурманске с советских времен, и вторая остановка в рамках тура. Территория стройплощадки составляет 110 га, на ней уже трудятся 1300 человек! А когда объект сдадут, здесь будут работать 900 сотрудников.

- Таких портов, как «Лавна», мало. У нас будут установлены вагоноопрокидыватели, ленты все будут закрытые, чтобы не распространялась угольная пыль. В декабре мы примем первый уголь, чтобы выполнить пусконаладку, в 2024 году планируем выйти на мощность в 4 миллиона тонн угля, в дальнейшем – в 18 миллионов тонн угля в год. Условия для работы будут самые комфортные: есть общежитие, круглосуточная столовая, ехать от Мурманска – всего порядка 40 минут, - рассказал советник директора морского торгового порта «Лавна» Андрей Левакин.

"Лавна" - первый порт, который строится в Заполярье с советских времен. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Параллельно со строительством порта идет работа по прокладке 46-километровой железной ветки к нему и моста через реку Тулому. Если на «Лавне» используется причал, при помощи которого строили Керченский мост, то мост через Тулому сложнее, чем «коллега» в Крыму.

- Его общая длина с подходами составляет 1350 метров, сделали девять русловых опор, которые уходят вглубь от 60 до 100 метров. Похожий мост вряд ли где-то можно увидеть, он сложнее, чем Крымский, потому что опоры очень тяжелые и отдача была до 100 метров, хотя изначально думали, что будет 40-60 метров. Также построили искусственную дамбу, которую потом будем разбирать, - пояснил заместитель генерального директора по перспективным проектам «Ямалтрансстроя» Глеб Моногаров.

Мост через Тулому в плане строительства сложнее, чем Крымский. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Уникальность впечатляет

Но, пожалуй, самым впечатляющим, хотя бы по масштабам, стал Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке – завод по производству заводов. Работу над ним начали в 2017 году, а сейчас здесь уже готова первая линия производства сжиженного природного газа (СПГ) для завода «Арктик СПГ 2», которую летом отправят в Ямало-Ненецкий АО на полуостров Гыдан, к месторождению Утреннее.

Производительность одной линии завода составит 6,6 миллиона тонн в год. Всего для проекта «Арктик СПГ 2» будет построено 3 таких технологических линии. Одновременно на территории ЦСКМС может работать 17 тысяч человек.

- Эта экскурсия мне понравилась своей грандиозностью, я понял, что в будущем хотел бы работать в «НОВАТЭК». Вообще, я хочу пойти в IT-сферу, но думаю, что такие кадры тоже нужны на предприятиях, которые нам показали. После этого тура Мурманская область мне открылась совсем по-другому. Постигать новые знания – самое лучшее в жизни, - уверен девятиклассник из школы № 36 Михаил Чефранов.

Перспектива есть

На каждом из объектов, которые посетили участники тура, нужны самые разные специальности - от геодезистов до инженеров и строителей. Зарплаты предлагают выше, чем средний показатель по региону – 80 - 120 тысяч рублей и выше. Так что, как признались ребята, повод выучиться и остаться работать на малой родине есть. Андрей Чибис сообщил, что резиденты ТОР обеспечат область рабочими местами не на один десяток лет.

- В преддверие трехлетия первой и единственной в мире арктической ТОР нам хотелось - и это получилось! - показать проекты, которые реализуются в регионе, чтобы наши ребята увидели, что такое Мурманская область сегодня не на слайдах презентаций и не по роликам, а вживую. Наши дети сейчас главные центры восприятия того, что происходит, и очень важно, чтобы у них была объективная информация для принятия решения о своем будущем. С нового учебного года мы будем системно возить ребят по предприятиям, - пояснил Андрей Чибис.

К слову, сами компании охотно проводят экскурсии по своим площадкам для школьников и студентов, еще часть поездок проходит в рамках проекта министерства образования и науки региона «Приглашаем познакомиться с Мурманской областью».

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