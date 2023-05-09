«Зачем нам Парад Победы? Чтобы не воспитать поклонников нацизма». Как в Мурманске отметили 9 Мая

В Мурманске состоялся проезд механизированной колонны. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Мы часто задавали вопрос: а если опять война, способно ли наше поколение, молодые ребята, защитить страну? Спустя больше года специальной военной операции мы точно знаем, что способно, - сказал во время митинга 9 Мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В этот День Победы параллель между Великой Отечественной войной и спецоперацией проводили часто, говоря о поколении победителей и их потомках. В колонне, которая шла от Пяти Углов до «Алеши», в очереди у морского вокзала на посещение кораблей «Адмирал Ушаков» и «Николай Тимошенко», за солдатской кашей – везде то и дело слышится «А у Иры сына мобилизовали», «Как ваш там? – Хорошо, слава Богу!».

9 Мая 2023 года в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске на это 9 Мая отменять Парад Победы не стали, хотя в других регионах, особенно приграничных, это пришлось сделать из соображений безопасности. Для северян было важно – пройти с фотографиями своих героев, которые познали горечь, гарь и боль Великой Отечественной войны, возложить цветы к памятникам, поблагодарить ветеранов и увидеть, что слезы на глазах не только у тебя. В общей колонне, которая все же прошла, как и «Бессмертный полк» (хоть его в этом году и частично отменили), были дети, старики, военнослужащие, казаки, байкеры.

В военном параде приняли участие более пятисот военнослужащих Министерства обороны, 40 единиц военной техники, а также парадные расчеты силовых ведомств и учебных заведений города. Во главе механизированной колонны прошел легендарный танк Т-34.

Для каждого участника парада пройти под взглядами тысяч людей – волнительное испытание. Даже если участвуешь не в первый раз. Для Анны Коньковой, бывшего курсанта военно-патриотического объединения «Вымпел», это шествие стало уже третьим.

9 Мая 2023 года в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Чувства не меняются: волнение, гордость за государство берет вверх. В этот день очень хочется подарить людям праздник, - говорит Анна.

Для руководителя «Вымпела» Алексея Чуфырева этот Парад Победы уже четвертый, где он идет в составе колонны. Один из парадов был в Москве, когда северянин был еще курсантом военного училища.

9 Мая 2023 года в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Для военного человек парад – это церемониал, который должен проводиться, чтобы не воспитывались идеи нацизма, фашизма. Мы видим, сколько людей выходит на парад, сколько вспоминает воинов. После Великой Отечественной войны были и другие конфликты, каждый раз с ними достойно справлялись наши военнослужащие. Сейчас мы видим, с какой самоотверженностью, с каким героизмом наши правнуки Победы защищают наше государство. Был период, когда армия была не в почете, но сейчас мы видим, что люди в форме привлекают все больше внимания, окружающие понимают, с какими тяготами военнослужащим приходится сталкиваться, мы видим все больше гордости за наши силы, - уверен Алексей Чуфырев.

9 Мая 2023 года в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Воевать было сложно на всех фронтах. Заполярье испытывало бойцов по обе стороны холодом, труднопроходимыми болотами, снегами тундры, где порой могли пройти лишь арктические танки – оленно-транспортные батальоны. Даже пытаясь представить, через что прошли красноармейцы на кольской земле, мы можем лишь догадываться. Про таких людей говорят: «Из них бы гвозди делать».

9 Мая 2023 года в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- В неимоверных, нечеловеческих условиях наши воины остановили фашистов. Еще раз напомню, что план Гитлера был за три дня захватить Мурманск. На Западной Лице долгих три года в кровопролитных боях военные, народное ополчение держали линию обороны, потом погнали фашистов, освободив Кольский Север и северную часть Норвегии. Стратегический порт Мурманск не был сдан, хотя город был сожжен. Ежедневно под обстрелами рыбаки выходили в море, портовики разгружали грузы, железнодорожники латали дорогу. Мы обязаны будем вечно помнить поколение победителей, - отметил во время митинга Андрей Чибис.

9 Мая 2023 года в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

День Победы объединяет всю многонациональную Россию, его отмечают и в других странах. В разных регионах горят Вечные огни. Частицу пламени из Москвы самолетом доставили в Мурманск, чтобы в лампаде пронести до «Алеши». Там, у подножия мемориала защитникам Советского Заполярья алеет море гвоздик, издалека доносится «Гудок Победы» от судов порта, а площадка перед памятником всегда полна людей. Какая бы погода не стояла, хоть ветер, хоть снег, хоть дождь, как в этом году, на Зеленый мыс всегда идут северяне.

9 Мая 2023 года в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Мы здесь, чтобы склонить головы, задуматься, что двигало нашими дедами и прадедами, которые осознанно шли в бой, понимая, что могут умереть. И ответ очевиден: их двигала, как всегда в истории нашего государства, любовь к Отечеству, Родине, готовность защищать страну, семью, близкого. Так было всегда, есть и будет. Сегодня воины-североморцы защищают свою страну. Сегодня мы объединились в единый кулак, чтобы раздавить неонацистскую нечесть. Победу одержали наши деды, победу одержит наше поколение. Все вместе, - рассказал командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Мурманск и Североморск каждый год входят в число лучших городов для того, чтобы встретить День Победы. Если во флотскую столицу попасть трудно, все-таки ЗАТО, то Мурманск всегда рад гостям. Татьяна Уханова приехала в город-герой из Вологды по делам и навестить родных. А еще она хочет вместе с родственниками восстановить историю членов семьи, которые прошли войну. На этот Парад Победы они несут фотографии рядового Игоря Шарапова и матроса Николая Вшивкова. Оба вернулись с фронта живыми, но вот как именно они воевали – информации мало.

9 Мая 2023 года в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- В свое время многие не интересовались у фронтовиков, как они воевали. Наши родные прожили после Великой Отечественной войны еще много лет, но восстанавливать их историю приходится по архивам, семейным воспоминаниям. Это сложно, но очень важно. Я приехала в Мурманск как раз, чтобы вернуть эту часть семейной летописи. Во время изучения информации выяснилось, что в нашей семье были два брата-близнеца, которые пропали без вести. Мы должны помнить и не забывать, - рассказала «КП»-Мурманск» Татьяна.

9 Мая 2023 года в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Историй героев, забытых или рассказанных по многу раз, миллионы. Если записать их в книги, то получится стопка томов, которая точно дотянется до Луны, если не дальше. Ведь то лихолетье постучалось в дверь каждого жителя страны.

9 Мая 2023 года в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Нет в России семьи, которую бы не коснулась война. Более тысячи дней и ночей, неся тяжелейшие потери, наш народ шел к победному маю 1945 года. Мы скорбим по всем погибшим в годы Великой Отечественной войны, гордимся подвигом наших отцов, дедов и прадедов, которые добыли нелегкую победу для нашей страны, сохранили независимость, жизнь нашей великой державы. Мы говорим спасибо за то, что восстановили страну, сделали, чтобы мы с вами жили и трудились на нашей мирной и великой земле. Мы в необъятном долгу перед поколением-победителей, и наша задача сохранить целостность и суверенитет нашей великой державы. Мы знаем одно: пока мы едины, наш народ един, мы непобедимы. И нынешние условия показывают, что армия успешно решает те задачи, которые поставлены на спецоперации, на Украине, единство армии и народа сохраняется. Единство приведет нас к победе, - отметил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

9 Мая 2023 года в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Со Дня Победы прошло 78 лет. И еще живы те, кто помнит войну, помнит, как стало известно о разгроме врага. Неоспоримая ценность наших дней.

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