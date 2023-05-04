Моргнул? Получи гематому. Ученики школы в Ревде играют в опасные игры с рукоприкладством

После случившегося в ревдинской школе стали предпринимать меры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Первые синяки у ребенка я заметила еще в январе, после чего в школу написала заявление на имя соцпедагога. В школе уверяли, что это единственный случай и больше не повторится, однако гематомы появились снова, - рассказала «КП»-Мурманск» жительница Ревды Татьяна Матус, чей 12-летний сын на днях вернулся домой после уроков, покрытый синяками.

Оказалось, что в школе дети нашли себе новое развлечение, затеяв опасную игру под названием «шуга». Ее суть в том, что старшеклассники резко выставляют кулак перед лицом ребят помладше, и если те моргают либо отворачиваются, то это значит, что человек испугался и нужно его ударить по плечу.

После случившегося в ревдинской школе стали предпринимать меры. Так, директор подала обращение в полицию, а с учениками проводят внеочередной инструктаж по поведению.

Ребята, которые это сделали, говорили, что это игра и они стукали всего лишь слегка. Фото: vk.com/mrevda51 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ребята, которые это сделали, говорили, что это игра и они стукали всего лишь слегка. Я сказала, что у кого-то от легкого стука ничего не будет на коже, а у кого-то появятся синяки. Но самое важное, что было сказано участникам - это слова о недопустимости нарушать личную неприкосновенность любого человека. Так как ситуация вызывает большую тревогу, для расследования этого события сделано заявление в полицию, - прокомментировала директор школы Марина Достанко в группе «Болталка Ревда Мурманская».

Также случай взяла на контроль уполномоченная по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева. «КП»-Мурманск» она рассказала, что заявление о проведении проверки направлено в органы внутренних дел. Ранее жалоб на подобные игры омбудсмену не поступало.

Отмечается, что произошедшая ситуация, помимо полиции, находится на контроле у всех органов надзора.

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