В огне и в дыму: Кто такие газодымозащитники и чем они отличаются от пожарных

1 мая 2023 года исполнилось 90 лет со дня образования газодымозащитной службы. Фото: МЧС по Мурманской области

В 2023 году газодымозащитной службе исполняется 90 лет. Она — одно из главных звеньев цепочки по обеспечению пожарной безопасности. Кто такие «люди в масках», «КП»-Мурманск» рассказал Александр Ульяновский, заместитель начальника службы пожаротушения - начальник дежурной смены СПТ ФПС (главного управления МЧС по Мурманской области).

Рабочий день в пожарной части начинается рутинно - с приемки начальником караула дежурства и заполнения документов. Потом - встреча с личным составом, проверка снаряжения, и дальше все идет по простому распорядку: выполнение нормативов, прохождение занятий по теории и на практике. Но в любой момент нужно быть готовым немедленно выехать на пожар, ДТП или другую аварийную ситуацию.

- Многие знают, кто такой пожарный, но про газодымозащитников нечасто говорят, некоторые даже не знают, что есть такая профессия. Не задевает ли вас это, приходится ли близким или, например, школьникам объяснять, кто такие газодымозащитники и в чем их работа?

- Я не считаю, что есть большая разница между пожарным, спасателем, сотрудником МЧС и газодымозащитником. На территории Мурманской области есть все виды пожарной охраны. И всех называют эмчээсниками, спасателями и пожарными. В любом случае мы выполняем свою работу — приезжаем на вызов и спасаем людей. Нас не заботит, как именно нас назовут. Если говорить об истории, то газодымозащитная служба появилась относительно недавно - в этом году ей только 90 лет. Поэтому я не вижу ничего удивительного в том, что нас могут называть пожарной охраной, которой в этом году исполнился 371 год.

- Где учатся на пожарных?

- В Мурманске есть филиал университета, но курсантов там не обучают. Ближайший для Мурманска — Санкт-Петербургский университет пожарной безопасности. Пожарные — это не только те, кто ездит на вызовы. Есть множество специальностей, например, инспекторы проверяют различные места на соответствие нормам пожарной безопасности. Сейчас я работаю в службе пожаротушения. Мы занимаемся контролем и координацией деятельности сразу нескольких пожарных подразделений, в том числе на местах происшествий. Наша служба создает оперативные штабы и организовывает взаимодействие между отделами.

- Сколько человек работает в команде?

- В основном с дежурным караула заступает не меньше шести газодымозащитников. Это пожарные, у которых есть допуск к работе со средствами защиты органов дыхания и зрения. В это же время обычно работают два водителя и диспетчер. Так что в среднем на службе постоянно находятся десять человек. Хотя, конечно, есть подразделения, где заступает больше людей.

- При поступлении вызова и работе на нем что самое сложное? Какая минута - решающая и самая важная?

- Самое важное — это первое сообщение. Зачастую люди звонят в панике, кричат: «Пожар!» и кладут трубку. На такое мы просто не сможем среагировать — непонятно ни куда ехать, ни что случилось. Крайне важно четко объяснить диспетчеру, что произошло. И важно, чтобы водители помнили: когда по улице едет машина с сиреной и проблесковыми огнями, будь то скорая помощь или пожарные, нужно уступить дорогу. Потому что мы спешим на помощь.

- Какие сложности есть в работе пожарных в нашей области?

- В Мурманске незамерзающий Кольский залив, который позволяет кораблям заходить в наш порт круглый год. Пожарную безопасность судов также обеспечиваем мы, и в работе с ними есть свои сложности. В первую очередь — это планировка и особенности груза, потому что они нам неизвестны. Поэтому в случае пожара мы связываемся с инспекцией государственного портового контроля, которую возглавляет капитан порта Мурманска, и узнаем всю нужную информацию.

- Есть ли у ваших работников какие-то профессиональные болезни?

- По различным исследованиям, среди пожарных очень высокий процент онкологии. Крайне важный фактор здесь — стирка одежды, потому что на ней часто могут оставаться опасные вещества - продукты горения. Одежду рекомендуется стирать после каждого пожара, где они могли выделяться. Обычно у нас серьезно следят за здоровьем. Пожарные проходят ежегодное медицинское освидетельствование для допуска к работе. Большинство проблем со здоровьем быстро обнаруживаются, и в МЧС есть прекрасные врачи, которые помогают с ними разобраться.

К тому же мы сами относимся к этому ответственно. Большинство занимается спортом, многие любят футбол, я в том числе. Кто-то занимается в спортзалах, кроссфитом. Бывает даже, что в свободное время на службе ребята упражняются.

- Изменилось ли за последнее десятилетие техническое оснащение газодымозащитников?

- Почти каждый год нам поступает новая техника. Совсем недавно привезли дыхательные аппараты на сжатом воздухе с увеличенным временем защитного действия АП «Омега-2». Они позволяют пожарным находиться на месте два часа. Еще пару лет назад нам привезли новые цистерны, которые обеспечивают нагрев воды. Это нужно, чтобы рукав, через который она проходит, не замерзал. К тому же ее можно использовать для обогрева домов, если произойдет сбой в подаче отопления.

- Чем вы занимаетесь, когда нет пожаров?

- Помимо основной программы в расписании есть часы для самоподготовки и психологической разгрузки. В это время можно дополнительно изучить какую-то тему или потренироваться способам спасения из пожара. А в часы психологической разгрузки можно, например, посмотреть телевизор или почитать книгу. В системе МЧС нас дополнительно обучают психологии, чтобы мы знали различные способы саморегуляции. Мы такие же люди, как и все, поэтому находим время и на общение с коллегами и родными.

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