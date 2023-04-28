Взяла молоток и спряталась в шкафу. Мурманчанка чуть не убила любимого, который заблокировал ее в соцсетях

Суд признал Ирину виновной и приговорил ее к шести годам исправительной колонии общего режима. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что обиженная женщина способна на многое, мурманчанин Олег (имена изменены) узнал ценой своей здоровья. Мужчина чуть не умер из-за того, что плохо расстался с 49-летней любимой.

Олег и Ирина встречались пять лет, но узаконить отношения никак не могли. От другой женщины у северянина были взрослые дети, с которыми он общался. Только вот Ира к другой семье ревновала и часто устраивала любимому скандалы после его встреч с детьми или даже звонков им. Однажды Олегу это надоело, и он без предупреждения заблокировал даму сердца во всех соцсетях, а также игнорировал ее звонки.

Ирину такой уход по-английски возмутил настолько, что она решила отомстить любимому и убить его. От квартиры, где жил Олег, у нее был ключи, поэтому пока хозяин отсутствовал, она пришла к нему домой и спряталась в шкафу, сжимая в руках молоток.

- Когда мужчина вернулся домой и лег спать, подсудимая вышла из укрытия и нанесла спящему два удара молотком по голове. От физической боли тот проснулся и попытался защитить себя. Молоток выпал из руки подсудимой, тогда она схватила кухонный нож и нанесла потерпевшему не менее двух ударов в живот и грудь. Однако мужчина повалил ее на пол, выбил из ее руки нож, после чего выгнал женщину из квартиры, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью. Ирину задержали и возбудили в ее отношении уголовное дело по статье о покушении на убийство. Свою вину мурманчанка признала, но частично. В суде она пыталась доказать, что не хотела убивать Олега, а домой к нему пришла только чтобы поговорить. Просто «разговор» вышел очень эмоциональным. Почему она сидела в шкафу и ждала, когда любимый заснет, объяснить северянка четко не смогла.

Суд признал Ирину виновной и приговорил ее к шести годам исправительной колонии общего режима. Также она должна заплатить 300 тысяч Олегу в качестве компенсации морального вреда.

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