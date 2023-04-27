Туристический портал Visit Imandra стал лауреатом премии «Золотой сайт-2022»

«Золотой сайт» — ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Золотой сайт» — ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете. В 2022 году в конкурсе приняли участие более 500 проектов, среди которых был туристический портал Мончегорска «Визит Имандра». Сайт был запущен Агентством развития Мончегорска в июле 2022 года и уже получил высокую оценку экспертов, обогнав 60 сайтов-конкурентов и заняв третье место в номинации «Сервис, информационный портал для выбора путешествий».

Голосование проходило народное и экспертное. Членами жюри в этом году стали более ста человек – рекордное количество за все время проведения конкурса. Его итоги подвели 5 апреля.

Ресурс передает атмосферу территории и отвечает на главный вопрос: чем заняться туристам, которые планируют свою поездку в Мончегорск или уже находятся в городе? Сайт Visit Imandra https://visit-imandra.ru/ выдается по целевым поисковым запросам потенциальным гостям и позволяет путешественникам составить идеальный маршрут в Мончегорск на один или несколько дней.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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