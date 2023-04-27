Сборная Северного флота по хоккею стала победителем чемпионата Мурманской области в пятый раз

Это уже пятая победа североморских хоккеистов с 2017 года, и уступать лидирующей позиции они не планируют. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Оленегорске состоялся чемпионат Мурманской области по хоккею с шайбой на льду сезона-2022/2023. Матч проходил в Ледовом дворце. В состязании за титул чемпиона боролись 6 команд: сборная Мурманска, КСШОР «Арктика», «Северный флот», «КолАтом», «Горняк» и «Апатиты».

Стартовал сезон 6 ноября, а закончился 23 апреля абсолютной победой команды «Северный флот». Соперников они разгромили со счетом 6:4.

Это уже пятая победа североморских хоккеистов с 2017 года, и уступать лидирующей позиции они не планируют.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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