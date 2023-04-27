Жителей Кольского Заполярья приглашают принять участие в Диктанте Победы

Диктант пройдет в формате теста, ответить на вопросы которого можно как онлайн, так и оффлайн. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области состоится ежегодный Диктант Победы. Для него в регионе уже подготовили 195 площадок. Принять участие в нем может любой желающий, независимо от возраста и рода деятельности.

Диктант пройдет в формате теста, ответить на вопросы которого можно как онлайн, так и оффлайн. Для участия необходимо только выбрать удобную для вас площадку, предварительной регистрации не требуется.

В Мурманске в список открытых площадок вошли: Мурманский областной краеведческий музей, ТРК «Мурманск Молл», ТРЦ «Северное Нагорное», ТРЦ «Форум», Институт развития образования, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Мурманский государственный арктический университет, Центральная городская библиотека и др.

Площадки в муниципалитетах региона находятся на базе школ, средних профессиональных и высших учебных заведений, библиотек, общественных организаций, учреждений культуры и социального обслуживания.

Абитуриенты - участники диктанта, ответившие правильно на все вопросы, будут иметь право на получение дополнительных баллов при поступлении в вуз.

Вся дополнительная информация - на сайте проведения Диктанта Победы диктантпобеды.рф

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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