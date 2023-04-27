Жителей Мурманской области приглашают принять участие в акции «ЭкоГерб»

Жителей Мурманской области приглашают поучаствовать в акции «ЭкоГерб». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области приглашают поучаствовать в акции «ЭкоГерб». Конкурс проводит неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского.

- В каждом субъекте Российской Федерации, в каждом крупном городе и небольшом населенном пункте есть уникальные природные объекты, которые достойны стать символом самобытности и хрупкости природы этого региона. Участники всероссийского конкурса «ЭкоГерб» помогают определить экологические символы субъектов и населенных пунктов РФ и зафиксировать эти символы в виде экологических гербов, - сообщают организаторы.

Конкурс стартовал 1 апреля, итоги подведут в сентябре-октябре. Участвовать может любой житель Мурманской области от 7 лет. Работы принимаются в формате как макета, так и рисунка.

Более подробно можно ознакомиться на сайте акции.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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