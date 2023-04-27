Варенье своими руками. Юные журналисты побывали на мастер-классе «Мир северных ягод» от компании «Арктический вкус»

Жители других городов часто приезжают с туристическими агентами, поскольку здесь проводятся мастер-классы и экскурсии. Фото: Ксения ГУСЕВА

Среди журналистов набирает популярность такой формат, как «Журналист меняет профессию». Его смогли попробовать и участники «Школы начинающего журналиста «Первый шаг»» при «КП»-Мурманск». В этот раз выбор пал на производство северных ягод.

Марина Валерьевна работает гидом и на предприятии «Арктический вкус». Она провела увлекательную лекцию и поведала ребятам о полезных свойствах дикорастущих. Компания существует уже два года и занимается производством продукции из северных ягод в виде соусов, варенья и т.д. Сам управленческий персонал пришел из другого предприятия.

Как поделилась Марина Валерьевна, место, где проходят мастер-классы по изготовлению варенья - это не само предприятие, а небольшой павильончик с небольшим магазинчиком с продукцией.

- Само предприятие находится в соседнем здании с другой стороны. Производится наша продукция исключительно из дикоросов, - отметила наставница. - Растут они исключительно на Кольском полуострове и в Карелии. Вообще есть группа из пяти ягод, которые и являются главными продуктами: морошка, брусника, клюква, черника и вороника. Также предприятие занимается сохранением ягод, превращая их в продукт со сроком годности 2 года.

Как же жителям других городов приобрести продукцию Севера? Очень просто. У «Арктического вкуса» есть группа в «ВКонтакте», в которой можно сделать заказ из любого города через CDEK.

Еще жители других городов часто приезжают с туристическими агентами, поскольку здесь проводятся мастер-классы и экскурсии. Спросом пользуется!

ВАЖНО!

Режим работы предприятия: с понедельника по пятницу с 11 до 18 часов. Находится по адресу: Мурманск, улица Марата, 5, корпус 1.

Посетить стоит всем, чтобы поближе познакомиться с природой родного края.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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