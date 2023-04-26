В Мурманской области открыли 19 уникальных центров «СОПКИ»

Здесь молодые люди от 14 до 35 лет могут реализовать свои идеи, поиграть в приставку или компьютер, посмотреть кино, найти друзей или просто отдохнуть. Фото: Администрация города Мурманска

Проект «СОПКИ» в Мурманской области реализуется в рамках плана «На Севере – жить», и в 2022 году было создано 19 уникальных молодежных пространств под таким брендом. Здесь молодые люди от 14 до 35 лет могут реализовать свои идеи, поиграть в приставку или компьютер, посмотреть кино, найти друзей или просто отдохнуть.

За время существования «СОПОК» в них провели более 2600 различных мероприятий, а в каждом центре проработана своя индивидуальная программа.

В Мурманске также есть точки притяжения и находятся они по адресам: Марата, 16 (на базе Центра профессионального развития молодежи) и Софьи Перовской, 21а («Сопки.21а»), площадка расположена по соседству с Центром современного искусства, в здании областной научной библиотеки.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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