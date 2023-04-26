Центр развития кинопроизводства Мурманской области проведет локейшн-тур для известных российских кинематографистов

Каждый год тур проходит по разным точкам нашего региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летом 2023 года 12 продюсеров, режиссеров и сценаристов смогут оценить красоты Кольского Заполярья: побывают на атомном ледоколе «Ленин», увидят потрясающие Хибины и поднимутся на вершину горы Кукисвумчорр.

Это станет возможным благодаря локейшн-туру, цель которого - познакомить кинематографистов с красивыми местами Мурманской области и выбрать те, что могут стать съемочными площадками для будущих фильмов и сериалов.

Такие туры проводились уже четыре раза и послужили источником вдохновения для создания сериалов «Баренцево море» и «Заполярный вальс», фильмов «Незамерзающий порт надежды» и «Туман». Последний выйдет на большой экран этой осенью и будет продемонстрирован на международных кинофестивалях и специальных показах в Москве.

Каждый год тур проходит по разным точкам нашего региона. Так, например, в 2021 году при поддержке Центра развития кинопроизводства кинематографисты со всей страны посетили Терский берег и увидели красоты юга Мурманской области, а в 2022 году тур охватил Печенгский округ и места боев и памятных событий Великой Отечественной войны, а также помог погрузиться в культуру саами.

С 2020 года в Заполярье действует система мер поддержки кинопроизводства. Благодаря ей реализовать свои кинопроекты могут как профессионалы, так и начинающие режиссеры, продюсеры и сценаристы со всей страны.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru