Северян приглашают принять участие в конкурсе «В Кандалакше отдыхать»

Победители конкурса, разместившие лучшие публикации и занявшие первые места в каждой номинации, получат ценные призы от партнеров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области объявили конкурс «В Кандалакше отдыхать», участие в котором могут принять субъекты малого предпринимательства в сфере туризма (туроператоры, гостиницы, турфирмы, гиды, экскурсоводы), а также физические лица от 18 лет и старше.

Для этого необходимо до 15 июня разместить на своей странице или в группе в «ВКонтакте» авторский пост о туристских ресурсах Кандалакшского района по одной из номинаций и закрепить этот пост на стене минимум до 28 июня. К посту можно добавить свою фотографию или видео. В конце поста необходимо добавить хэштег #в_кандалакше_отдыхать.

Конкурс проводится по номинациям:

- «Кандалакша заповедная» (на лучшую публикацию о природных, заповедных и экологически чистых местах Кандалакшского района);

- «Кандалакша поморская» (на лучшую публикацию о культурных объектах, музеях, памятниках, исторических местах Кандалакшского района);

- «Кандалакша активная» (на лучшую публикацию в сфере активного туризма в Кандалакшском районе).

Победители конкурса, разместившие лучшие публикации и занявшие первые места в каждой номинации, получат ценные призы от партнеров. Более подробно о конкурсе можно узнать здесь.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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