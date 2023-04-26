В Мурманске прошла благотворительная акция «ИНФО-ЛАЙК»

В одном из ТРЦ Мурманска прошла благотворительная акция «ИНФО-ЛАЙК». Фото: Администрация города Мурманска

В одном из ТРЦ Мурманска прошла благотворительная акция «ИНФО-ЛАЙК». Мероприятие проводится регулярно и направлено на сбор средств для детей, которые нуждаются в дорогостоящем лечении.

В благодарность за пожертвования посетители смогли поучаствовать в мастер-классе по твистингу, а маленьким северянам нанесли яркий аквагрим.

К акции может присоединиться любой желающий. Перевести средства можно на счет благотворительного фонда «ФОНД МУРМАНСК».

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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