Ударился хвостом о полосу. В Нарьян-Маре самолет с 34 вахтовиками совершил жесткую посадку

Ан-24 летел из Архангельска в Нарьян-Мар. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

21 апреля в аэропорту Нарьян-Мара совершил жесткую посадку самолет из Архангельска компании «ЮТэйр». На борту были 38 человек, в том числе 34 пассажира. К счастью, всех их высадили, и обошлось без пострадавших. Отмечается, что в салоне были вахтовики.

- Самолет буквально ударился хвостом об полосу, получив повреждения фюзеляжа. На посадку в аэропорт Нарьян-Мара Ан-24 зашел с превышением вертикальной скорости — на предпосадочной прямой борт резко потерял высоту с 60 до 20 метров. Пилотам не удалось погасить скорость и уйти на второй круг. От удара о ВПП в результате грубой посадки сработала противопожарная система. Экипаж прибег к экстренному торможению и эвакуации пассажиров. В аэропорту на 15 минут объявлялась тревога, - сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Борт получил повреждения и на данный момент не может использоваться для рейсов.

- В настоящее время самолет находится в аэропорту. Для установления обстоятельств на место происшествия выехал Архангельский транспортный прокурор, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Там уточнили, что уральское ведомство даст оценку действиям авиакомпании.

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