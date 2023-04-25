В Мурманске сняли фантастический короткометражный фильм «Титан»

Режиссером стала московский кинематографист Елена Васюкова. Фото: НОРДФИЛЬМ / vk.com/nordfilm51

В Мурманске закончились съемки фантастического комедийного фильма «Титан». Короткометражка расскажет историю жителя Колы из будущего, который отправился на самый большой спутник Сатурна — Титан.

- Съемки проходили в Мурманске и Кольском районе. На развилке Туманный-Териберка снимали эпизод о «Титане», также съемки проходили в Доме культуры им. Кирова, в гостинице «Меридиан» и других локациях города, - поделились в Центре развития кинопроизводства Нордфильм.

Режиссером стала московский кинематографист Елена Васюкова. Она родилась в Мурманске и раньше работала на местном телевидении. Роли исполнили Дмитрий Пастер, Елена Варцева и Александр Титовский. Все они являются артистами театра Северного флота.

Фильм снят в рамках проекта «Другая планета», созданного «Северным Характером» для продвижения Кольского района в качестве съемочной площадки для российских кинокомпаний.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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