Театр моды «Очарование» представит Заполярье на международном конкурсе «Русский силуэт»

Призеры фестиваля были отмечены дипломами и ценными подарками. Фото: Министерство культуры Мурманской области

22 и 23 апреля в Мурманске проходил конкурс «НаМОДнение-2023», объединивший на подиуме талантливых художников и модельеров Кольского Заполярья. Всего в конкурсе приняли участие 30 коллективов из Карелии, Архангельска, Санкт-Петербурга, Вологды, Омска, Вятки и Пермского края.

В рамках фестиваля прошло несколько конкурсов, среди которых впервые были учреждены «Fashion-видео» и «Модная Арктика», где оценивался авторский взгляд на модный образ региона.

- Победитель фестиваля «НаМОДнение» отправится в Москву, чтобы принять участие в международном конкурсе молодых дизайнеров. Это стало возможным благодаря тому, что заполярный фестиваль стал отборочным этапом престижного состязания, а Мурманский областной художественный музей - представителем благотворительного фонда «Русский силуэт», – отметила председатель жюри, директор художественного музея Ольга Евтюкова.

Победителем «НаМОДнения» в номинации «Городская одежда» стал театр моды «Очарование» с коллекцией «Гугуша».

Призеры фестиваля были отмечены дипломами и ценными подарками. Также два автора получили возможность пройти стажировку у известных дизайнеров. Студентке МТКС Веронике Поповой предстоит перенять опыт у ведущего дизайнера премиального бренда женской одежды Naumi, а студентку МАГУ Елизавету Проворову ждет стажировка у Людмилы Мезенцевой в компании «Веретено».

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru