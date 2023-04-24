В Мурманске прошла акция по сохранению памятников истории

Работы по благоустройству и расчистке от снега провели на Аллее писателей. Фото: www.libkids51.ru

Волонтеры областной детско-юношеской библиотеки в Мурманске присоединились к акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». Работы по благоустройству и расчистке от снега провели на Аллее писателей.

- Традиционное мероприятие уже доказало актуальность и востребованность: добровольцы разного возраста с большим энтузиазмом включаются в благородную работу по сохранению памятников истории и культуры, - отметили организаторы.

Перед началом акции для волонтеров провели экскурсию по аллее, рассказали историю ее возникновения и о вкладе каждого литератора в культуру Заполярья.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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