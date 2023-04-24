В Архангельске очевидцы вызвали спасателей для корня дерева

Грозит ли северянам что-то за ложный вызов, пока не известно, все-таки они хотели как лучше. Фото: Ксения Высотина

Спасателям Архангельска на минувших выходных поступило необычное сообщение. Точнее, ничего странного изначально в нем не было - вызов на тонущего человека. Но в итоге ситуация оказалась в духе «а был ли мальчик?».

Утром 23 апреля спасателям передали, что в реке Северная Двина напротив городской клинической больницы №1 тонет человек. Со слов очевидцев, мужчина махал руками, всплывал и снова скрывался под водой. На место немедленно отправились спасатели на плавсредстве. - Выяснилось, что в указанном заявителями месте находился корень дерева, который издалека мог напомнить очертания человека, - сообщили в Службе Спасения им. И.А. Поливаного.

Грозит ли северянам что-то за ложный вызов, пока не известно, все-таки они хотели как лучше.

Напомним: жительница Мурманска отчитала телефонного мошенников и сказала, что его маме должно быть стыдно. Северянку дважды пытались обмануть по одной схеме.

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