Мурманчан приглашают провести «Ночь в Научке»

Масштабное мероприятие начнется в 18.00 и продлится до 00.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

29 апреля в Мурманской областной научной библиотеке стартует акция «Ночь в Научке».

- Посетителей ждут интересные мастер-классы для детей и взрослых, компьютерные и настольные игры, Just Dance, караоке, кинопоказы, концерты и еще много увлекательных активностей, - отметили организаторы.

В этом году акция проходит под девизом «Ночь героев». На площадках библиотеки соберутся писатели и поэты, танцоры и музыканты, любители чтения, театра и кино, мастера рукоделия.

Масштабное мероприятие начнется в 18.00 и продлится до 00.00.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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