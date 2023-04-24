В Мурманске у «Алеши» развернут копию Знамени Победы площадью 200 кв. м

Инициаторами выступают участники международной акции — марш-эстафеты в рамках проекта «Наша Великая Родина». Фото: Антон ЗАБИРОВ

24 апреля в 16.00 около мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» пройдет торжественный митинг в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Инициаторами выступают участники международной акции — марш-эстафеты в рамках проекта «Наша Великая Родина».

- Патриотическая эстафета проходит через 100 городов, расположенных на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Абхазии, Южной Осетии, - поделились в администрации города.

Марш-эстафета началась еще 17 марта и продлится вплоть до 9 Мая. Главный символ проекта — копия Знамени Победы площадью 200 кв.м. Это третье по величине знамя, ранее в 2016 году на Приморской площади Североморска развернули знамя площадью 1056 кв. м - второе по величине, а у стен Музея Победы в Москве в 2022 году развернули самое большое Знамя Победы площадью 2 022 кв. м.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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