В Мурманске состоится фестиваль молодых художников-модельеров «НаМОДнение»

"НаМОДнение" проходит в 23-й раз. Фото: минкульт Мурманской области

23 апреля в 16.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится гала-концерт открытого фестиваля молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды «НаМОДнение-2023».

— В этом году обладатель Гран-при представит Мурманскую область на Международном конкурсе «Русский силуэт». Главным событием станет стажировка у ведущих российских дизайнеров, - рассказали в министерстве культуры Мурманской области.

В 2023 году фестиваль состоится в 23 раз. За время существования в нем приняли участие более 400 творческих коллективов из Мурманской области, Санкт-Петербурга, Архангельска, Вологды, Петрозаводска, а также из Украины, Таджикистана, Узбекистана.В этом году на площадке Фестиваля появились конкурс Fashion-видео и специальная номинация «Модная Арктика», приуроченная к 85-летию образования Мурманской области.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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