В мурманских библиотеках пройдет «Библионочь»

Библиотеки Мурманска приготовили для гостей насыщенную программу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

21 и 22 апреля состоится всероссийская акция «Библионочь-2023» - единственный день в году, когда двери мурманских городских библиотек будут открыты для северян до 23 часов. Посетителей ожидает немало интересных событий: мастер-классы, квесты, игры, конкурсы, исторические рассказы и многое другое.

Программа у каждой библиотеки своя.

Так, в интеллект-центре №8 на улице Свердлова, 8/6 гости смогут услышать байки-страшилки, поучаствовать в мастер-классах, познакомиться с новой литературой, а библиотекари расскажут, что может происходить после закрытия библиотеки. Ознакомиться с программой можно здесь.

На Молодежной, 13 участники поиграют в настольные игры от антикафе «Чердак», споют под гитару и смогут обменяться растениями. Программа здесь.

Библиотека на Шабалина, 59 порадует любителей комиксов и супергероев. Их ждут «Комикс-ночь», где можно принять участие в квизе «Лига Выдающихся Джентльменов», квесты, мастер-классы по росписи кружек и футболок, а также созданию брелков. Программа здесь.

Выступления ансамблей, знакомство с доспехами и бытом викингов, шашки, чеканка монет, мир советской эпохи и лазерное шоу ждут в семейной библиотеке на генерала Фролова, 4/6. Более подробно можно ознакомиться здесь.

В Арт-библиотеке на Карла Маркса, 29 гостей удивят яркими музыкальными выступлениями, необычными мастер-классами, танцевальным марафоном с участием команды «Roots up» и студии танца «Dance Campus», хип-хоп баттл и выступлением музыкальной группы. Северяне и гости региона смогут создать своими руками брошь, панно или световую панель, а также спеть в студии звукозаписи. Подробная программа здесь.

В интерактивную программу «Экотренды» - больше, чем просто модно!» погрузит библиотека на Капитана Тарана, 14. Если вы интересуетесь экологией, то это точно для вас. Здесь пройдут мастер-классы, экологическая лекция и можно будет обменяться вещами или книгами. Более подробно здесь.

В центральной городской библиотеке на Кольском, 93 можно научиться делать малые скульптурные формы из эпоксидной смолы от мастера Юлии Кошкиной, создавать объемные открытки и советский плакат в стиле русского авангарда начала 20 века. А еще для гостей будет организована фотозона и вкусный чай. Программа здесь.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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