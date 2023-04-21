«Я решила, что так у них есть шанс». В Карелии выкинули пять собак-ветеранов ездового спорта из Мурманской области

Пять собак оказались в Карелии. Фото: "Улыбка Аляски"

Один скандал, связанный с четвероногими друзьями, прогремел сразу на два региона: пока в Карелии ищут пропавших собак, в Мурманской области разбираются, что делать с той, из-за кого животные оказались в такой ситуации.

В начале 2023 года в Заполярье завершил работу питомник ездовых собак «Улыбка Аляски», находившийся под Мурманском. Это было одно из популярных мест у туристов, которые приезжали сюда ради катания на хаски и фотосессий с красивыми собаками. Но ковидные времена и другие проблемы вынудили хозяйку проекта Наталью Демидову забрать часть собак и переехать в Подмосковье, где находится хаскидеревня «Рузская Аляска».

Сейчас волонтеры пытаются поймать собак. Фото: "Улыбка Аляски"

- Я могла и раньше закрыть проект, но изо всех сил боролась за то, чтобы «Улыбка» жила. Я продавала свое жилье, машины, технику... Я не отдыхала практически ни дня за эти три сумасшедшие года, потому что питомник требовал моего постоянного присутствия. Я нечеловечески устала от постоянной тревоги за их «завтра». Ведь помощи не было! Помогали только простые люди. А этого, к сожалению, оказалось не остаточно. Основными вопросами были вопросы бюрократические, против которых и я, и обычные люди были абсолютно бессильны, - рассказала перед отъездом Наталья Демидова.

Часть мокроносых подопечных она отдала в добрые руки в других регионах, часть оставила в Мурманской области. Но на днях оказалось, что собаки оказались не нужны новому владельцу, по словам Наталье, их планировали отдать в отлов. Тогда через соцсети северянка бросила клич о помощи, чтобы найти машину и увезти собак в Подмосковье. Но до места назначения доехали не все…

По словам Наталья Демидовой, она пыталась пристроить собак, но ей это не удалось. Фото: "Улыбка Аляски"

Как сообщили заполярные зооволонтеры, Наталья Демидова, проезжая Карелию, оставила пять собак: Шурупа, Болта, – в Лоухах, Шаха – в Тэдино, Тайсона – в Чупе, Вуди – в Лесозаводске.

- Все эти собаки - ветераны ездового спорта. Каждому из них около 10 лет. Всю жизнь они проработали в одном известном питомнике, и вот в один день были выброшены на трассе в Карелии. В разных населенных пунктах. Далеко от Мурманска и волонтеров, которые готовы были им помочь. И готовы помочь сейчас. Беда в том, что от Мурманска до каждого из этих населенных пунктов, в среднем, ехать 400 километров. А потом обратно - и уже с собакой, - рассказала волонтер Виктория Клепикова.

Зооволонтеры возмущены поступком сбывшей хозяйки собак. Фото: "Улыбка Аляски"

Болта и Шурупа уже нашли, а вот остальные собаки еще бегают на воле, жителей Карелии просят помочь и не оставлять четвероногих, привыкших к жизни с хозяином, на произвол судьбы. После того, как всех мокроносых поймают, их увезут обратно в Мурманск и будут искать им новый дом.

Сама Наталя Демидова свою вину не отрицает.

- Это самая большая моя ошибка, но на тот момент я не нашла другого решения. Я не могла даже набраться смелости задать в «Рузскую Аляску» вопрос, чтобы они приняли еще пять собак. Их ресурсы очень ограничены. Первое, что я скажу: все собаки, которые уехали из Мурманска со мной, все в Москве. О том, чтобы «разбросать собак по России» не было и речи. Речь идет только о тех, кого я при всех попытках и исчерпав все возможности, не смогла забрать. Об этих пятерых. Места в прицепе для них не было, , придержать их хотя бы временно никто не согласился. Денег у меня было только на оплату бензина до Москвы, да и то мне в этом тоже помогали. Я не смогла забрать их. Да, я действительно оставила пять из своих собак в карельских поселках... Не «выкинула вдоль дороги», как это сказано, а оставила там, где были люди и где было максимально безопасно для них. Я не видела на тот момент другого выхода... Как человек, работающий всю жизнь на природе, я решила, что так у них есть шанс: я не оставила их на цепи или в вольере медленно умирать, не сдала в отлов, - написала Наталья Демидова на личной странице в «ВКонтакте».

Собак, когда их найдут, отвезут в Мурманск. Фото: «Улыбка Аляски»

Несмотря на объяснение, зооволонтеры продолжают критиковать поступок северянки и считают, что она не должна была подвергать собак такой опасности. Хоть Наталья и пишет, что найденных собак готовы принять в Подмосковье, другие зоозащитники считают, что животных нельзя возвращать.

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