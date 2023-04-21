Туристический портал Мончегорска стал лауреатом премии «Золотой сайт-2022»

Стали известны итоги премии «Золотой сайт-2022». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Стали известны итоги премии «Золотой сайт-2022». В ней принимали участие более 500 проектов. Голосование проходило в два параллельных этапа - экспертное голосование и народное. Каждый пользователь Рунета в течение месяца мог проголосовать за понравившуюся работу. В состав экспертного жюри вошло более 100 человек.

Туристический портал «Визит.Имандра» запустили в июле 2022 года. Ресурс отвечает на главный вопрос: чем заняться туристам в Мончегорске? А также позволяет составить идеальный маршрут путешествий.

- Сайт «Визит.Имандра» - это не только средство привлечения туристов, но и удобный, понятный инструмент для посетителей нашей территории. На сайте можно найти ответы на основные вопросы и запросы туристов, что значительно облегчает поездку. В среднем его посещают 1180 пользователей в месяц, – отметила Дарья Яркова, заместитель директора Агентства развития Мончегорска, руководитель направления «Туризм».

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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