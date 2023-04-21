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Звезды21 апреля 2023 13:24

Кировск, или заполярный Голливуд. Хибины стали площадкой для съемок трех сезонов сериала «Полярный»

Благодаря кинопроектам красоту Кольского Заполярья видит вся Россия
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Создатели сериала посчитали, что именно заполярные пейзажи смогут передать колорит жизни бывшего бандита в небольшом городке и при этом будут украшением кадра. Фото: пресс-служба телесериала «Полярный»

Создатели сериала посчитали, что именно заполярные пейзажи смогут передать колорит жизни бывшего бандита в небольшом городке и при этом будут украшением кадра. Фото: пресс-служба телесериала «Полярный»

Хибины – одна из любимых локаций у кинорежиссеров. По популярности для съемок различных проектов они соперничают только с Мурманском и Териберкой. Этой весной в Кировске снимали уже третий сезон сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным в главных ролях.

Первый сезон вышел в эфир телеканала ТНТ в 2019 году и стал одним из самых ярких проектов того сезона. Отклик зрителей был такой хороший, что проект продлили. Каждый новый сезон снимают в Кировске, и город горняков уже стал для актеров одним из любимых мест.

– Помню свои первые впечатления от Кировска. Середина марта, а перед тобой сугробы в два человеческих роста. Первая мысль: куда я попал, и что вообще происходит? – рассказал Дмитрий Малина, автор сценария и креативный продюсер сериала «Полярный-3». – Но как говорил наш главный герой: «Север – это такое дело. Его распробовать надо». Вот мы и распробовали. Приезжаем уже в третий раз. Есть что-то необъяснимое в этой седой, реликтовой красоте. Что-то такое, что заставляет тебя возвращаться сюда снова и снова. Кировск не оставил равнодушным ни одного человека из съемочной группы. Мы прорабатывали варианты с другими населенными пунктами, но быстро стало понятно, что Кировск не заменишь - настолько уникальная у него атмосфера и энергетика.

Сюжет «Полярного» строится вокруг бывшего бандита Вити Мясника, который после лихих 90-х решил вести мирный и законопослушный образ жизни. Фото: пресс-служба телесериала «Полярный»

Сюжет «Полярного» строится вокруг бывшего бандита Вити Мясника, который после лихих 90-х решил вести мирный и законопослушный образ жизни. Фото: пресс-служба телесериала «Полярный»

Сюжет «Полярного» строится вокруг бывшего бандита Вити Мясника, который после лихих 90-х решил вести мирный и законопослушный образ жизни. Но от прошлого не так просто избавиться: на него выходят бывшие «коллеги», которые в свое время перевели воровской общак на оффшорный счет, пароль от которого главный герой забыл. Доказать, что это вышло случайно, а не потому, что он решил украсть деньги, Витя не смог.

Создатели сериала посчитали, что именно заполярные пейзажи смогут передать колорит жизни бывшего бандита в небольшом городке и при этом будут украшением кадра. Красивые виды заснеженных Хибин покорили не только съемочную группу, но и зрителей. Некоторые из них решили приехать в Мурманскую область, чтобы увидеть такую красоту уже не на экране, а вживую. Вернуться в Заполярье планирует и команда «Полярного», которую покорили и красота Русского Севера, и теплое отношение местных жителей, и удобство для киноиндустрии как по части малой удаленности от Москвы (на самолете до аэропорта «Хибины» меньше двух часов лета), так и в плане организации процесса.

– Это самая красивая зима в моей жизни! В Москве я вообще зимы не помню, снег сразу тает. В Кировске все невероятно красиво - горы и природа, - поделился эмоциями режиссер сериала «Полярный-3» Илья Аксенов. – Большой плюс Кировска и Мурманской области - самые длинные закаты, которые я когда-либо видел. Для кино это идеально и называется «золотой час», когда можно снять сразу несколько сцен. Спасибо Кировску, спасибо невероятной природе! Отдельная благодарность местным жителям – актерам массовых сцен, они могли часами стоять в кадре, и при этом никто не роптал. Это очень круто! Спасибо всем, кто нас пускал на свою территорию для съемки. Дай Бог, в Москве найдутся такие же отзывчивые люди, как в Кировске. Администрация города также нам помогала и обеспечивала возможности для съемки, перекрывая движение.

Вход в центр детского творчества «Хибины» на главной площади Кировска стал декорацией для съемки администрации города Полярного. Фото: пресс-служба телесериала «Полярный»

Вход в центр детского творчества «Хибины» на главной площади Кировска стал декорацией для съемки администрации города Полярного. Фото: пресс-служба телесериала «Полярный»

Заполярным Голливудом Кировск является уже свыше 90 лет. Первым сохранившимся фильмом, снятым здесь в 1936 году, стала картина «Семеро смелых» режиссера Сергея Герасимова. Затем были «Волочаевские дни», «Комсомольск», «По Щучьему веленью», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и множество других советских кинолент. На слуху ленты «Тайна перевала Дятлова», «Со дна вершины», «Белый снег», «Большой», «Молоко», «Где-то на краю света», «Мертвое озеро». Без преувеличения можно сказать, что фильмы в Хибинах снимают каждый год, как полнометражные, так и сериалы или короткий метр.

– Мы всегда рады такому вниманию к Кировску и всячески поддерживаем создателей кино, оказываем всю необходимую помощь в организации съемок. Всестороннюю поддержку оказывает компания «ФосАгро». Наш город – жемчужина Заполярья, и где, как не здесь, снимать красоту Русского Севера, – рассказал глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Город горняков действительно очень фотогеничен и хорошо смотрится в кино. Особенно колоритны склоны Хибин, в том числе горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН, «Снежная деревня», «Таинственный лес», самый высокогорный ресторан на Северо-Западе «Плато».

Этой весной на телеканале «Россия 1» показали сериал «Заполярный вальс», отдельные сцены которого также снимали в Кировске, а в декабре завершились съемки фильма «Летом асфальт теплый». Впереди у Хибин – новые проекты, так что красоту этого удивительного уголка Кольского полуострова увидит вся страна - сначала на экране, а потом, быть может, и воочию...

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