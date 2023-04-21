Кировск, или заполярный Голливуд. Хибины стали площадкой для съемок трех сезонов сериала «Полярный»

Создатели сериала посчитали, что именно заполярные пейзажи смогут передать колорит жизни бывшего бандита в небольшом городке и при этом будут украшением кадра. Фото: пресс-служба телесериала «Полярный»

Хибины – одна из любимых локаций у кинорежиссеров. По популярности для съемок различных проектов они соперничают только с Мурманском и Териберкой. Этой весной в Кировске снимали уже третий сезон сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным в главных ролях.

Первый сезон вышел в эфир телеканала ТНТ в 2019 году и стал одним из самых ярких проектов того сезона. Отклик зрителей был такой хороший, что проект продлили. Каждый новый сезон снимают в Кировске, и город горняков уже стал для актеров одним из любимых мест.

– Помню свои первые впечатления от Кировска. Середина марта, а перед тобой сугробы в два человеческих роста. Первая мысль: куда я попал, и что вообще происходит? – рассказал Дмитрий Малина, автор сценария и креативный продюсер сериала «Полярный-3». – Но как говорил наш главный герой: «Север – это такое дело. Его распробовать надо». Вот мы и распробовали. Приезжаем уже в третий раз. Есть что-то необъяснимое в этой седой, реликтовой красоте. Что-то такое, что заставляет тебя возвращаться сюда снова и снова. Кировск не оставил равнодушным ни одного человека из съемочной группы. Мы прорабатывали варианты с другими населенными пунктами, но быстро стало понятно, что Кировск не заменишь - настолько уникальная у него атмосфера и энергетика.

Сюжет «Полярного» строится вокруг бывшего бандита Вити Мясника, который после лихих 90-х решил вести мирный и законопослушный образ жизни. Фото: пресс-служба телесериала «Полярный»

Сюжет «Полярного» строится вокруг бывшего бандита Вити Мясника, который после лихих 90-х решил вести мирный и законопослушный образ жизни. Но от прошлого не так просто избавиться: на него выходят бывшие «коллеги», которые в свое время перевели воровской общак на оффшорный счет, пароль от которого главный герой забыл. Доказать, что это вышло случайно, а не потому, что он решил украсть деньги, Витя не смог.

Создатели сериала посчитали, что именно заполярные пейзажи смогут передать колорит жизни бывшего бандита в небольшом городке и при этом будут украшением кадра. Красивые виды заснеженных Хибин покорили не только съемочную группу, но и зрителей. Некоторые из них решили приехать в Мурманскую область, чтобы увидеть такую красоту уже не на экране, а вживую. Вернуться в Заполярье планирует и команда «Полярного», которую покорили и красота Русского Севера, и теплое отношение местных жителей, и удобство для киноиндустрии как по части малой удаленности от Москвы (на самолете до аэропорта «Хибины» меньше двух часов лета), так и в плане организации процесса.

– Это самая красивая зима в моей жизни! В Москве я вообще зимы не помню, снег сразу тает. В Кировске все невероятно красиво - горы и природа, - поделился эмоциями режиссер сериала «Полярный-3» Илья Аксенов. – Большой плюс Кировска и Мурманской области - самые длинные закаты, которые я когда-либо видел. Для кино это идеально и называется «золотой час», когда можно снять сразу несколько сцен. Спасибо Кировску, спасибо невероятной природе! Отдельная благодарность местным жителям – актерам массовых сцен, они могли часами стоять в кадре, и при этом никто не роптал. Это очень круто! Спасибо всем, кто нас пускал на свою территорию для съемки. Дай Бог, в Москве найдутся такие же отзывчивые люди, как в Кировске. Администрация города также нам помогала и обеспечивала возможности для съемки, перекрывая движение.

Вход в центр детского творчества «Хибины» на главной площади Кировска стал декорацией для съемки администрации города Полярного. Фото: пресс-служба телесериала «Полярный»

Заполярным Голливудом Кировск является уже свыше 90 лет. Первым сохранившимся фильмом, снятым здесь в 1936 году, стала картина «Семеро смелых» режиссера Сергея Герасимова. Затем были «Волочаевские дни», «Комсомольск», «По Щучьему веленью», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и множество других советских кинолент. На слуху ленты «Тайна перевала Дятлова», «Со дна вершины», «Белый снег», «Большой», «Молоко», «Где-то на краю света», «Мертвое озеро». Без преувеличения можно сказать, что фильмы в Хибинах снимают каждый год, как полнометражные, так и сериалы или короткий метр.

– Мы всегда рады такому вниманию к Кировску и всячески поддерживаем создателей кино, оказываем всю необходимую помощь в организации съемок. Всестороннюю поддержку оказывает компания «ФосАгро». Наш город – жемчужина Заполярья, и где, как не здесь, снимать красоту Русского Севера, – рассказал глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Город горняков действительно очень фотогеничен и хорошо смотрится в кино. Особенно колоритны склоны Хибин, в том числе горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН, «Снежная деревня», «Таинственный лес», самый высокогорный ресторан на Северо-Западе «Плато».

Этой весной на телеканале «Россия 1» показали сериал «Заполярный вальс», отдельные сцены которого также снимали в Кировске, а в декабре завершились съемки фильма «Летом асфальт теплый». Впереди у Хибин – новые проекты, так что красоту этого удивительного уголка Кольского полуострова увидит вся страна - сначала на экране, а потом, быть может, и воочию...

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