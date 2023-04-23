Аэропорт «Мурманск» опубликовал летнее расписание на 2023 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аэропорт «Мурманск» опубликовал летнее расписание на 2023 год. Из областного центра можно будет улететь по одиннадцати направлениям: в Москву и Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Пермь, Казань, Череповец, Архангельск, Калугу, Минск и Анталью.

Дешевле билеты будут стоить в июне либо в августе.

Северянам доступны перелеты в Санкт-Петербург и Москву. Билеты в северную столицу в среднем обойдутся в 4,5-7 тысяч рублей с багажом. В столицу России - в 5-8 тысяч рублей. Рейсы курсируют каждый день. Время в пути составит 2-2,5 часа.

Также авиасообщение свяжет Мурманска и Архангельск. Билет обойдется в 7-7,5 тысячи рублей с багажом. Время в пути - 1 час. Летом можно будет отправиться в Пермь и Череповец, стоимость билетов по этим направлениям в среднем 8-12 тысяч, время перелета 2,5 часа до Перми и 6-10 часов до Череповца.

Будут выполняться прямые авиаперелеты из Мурманска в Сочи. Стоимость билета - около 5,5-20 тысяч рублей. Время в пути занимает 8-10 часов.

На самолет в Нижний Новгород билет стоит 8-10 тысяч рублей с багажом. Время в пути — 2,5 часа.

До Казани билеты будут продаваться примерно по 12 тысяч рублей, в Калугу - по 13-17 тысяч, время перелета составит 5-6 часов по обоим направлениям.

Также доступны перелеты за границу: в Минск стоимостью 12-15 тысяч с багажом и временем перелета 4,5-6 часов, и в Анталью, стоимостью 23-26 тысяч рублей с багажом, время перелета от 8 часов.

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