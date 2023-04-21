В Мончегорске пройдет фестиваль компьютерных игр «Мяч на Имандре»

Накануне фестиваля для участников пройдет дружеский матч по мини-футболу. Фото: Агентство развития Мончегорска

23 апреля в Мончегорске впервые пройдет масштабный фестиваль компьютерных игр «Мяч на Имандре». На главном турнире FIFA-2023 гостей и участников ждет уникальная программа, а победителей - ценные призы: за первое место - Sony Playstation 5, за второе - игровое кресло, за третье - набор профессиональной игровой периферии.

Накануне фестиваля для участников пройдет дружеский матч по мини-футболу.

- Нам хотелось вывести компьютерные игры в Мурманской области на новый уровень, за пределы виртуального мира. Для нас важно, чтобы увлеченные молодые люди грамотно проводили время в играх, не забывая о реальном мире. В итоге возникла идея выстроить мост между настоящим спортом и киберспортом, провести между участниками настоящий турнир по мини-футболу, а затем - главный турнир по FIFA-2023, - рассказал автор идеи фестиваля Иван Сорокин-Соловьев.

Пока участники турнира будут бороться за первое место, гости мероприятия также не будут скучать - их ждут погружение в зону виртуальной реальности, любительские состязания CS:GO 1х1 и MK3 Ultimate, ретро-уголок с Sega и Dendy, анимационное шоу лучших косплееров Мурманской области, а также лекции экспертов в области компьютерных игр.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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