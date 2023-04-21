В Мурманской области открылся третий кадровый центр «Работа России»

Как и в открытом ранее кадровом центре в Кировске, в учреждении есть система электронной очереди и цифровые сервисы для самостоятельного подбора вакансий. Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках национального проекта «Демография» в Апатитах на улице Ленина, 27 открылся третий кадровый центр «Работа России» в Мурманской области. Для него полностью отремонтировали помещение, которое пустовало последние 30 лет.

- В 2023 году планируется обновить всю сеть учреждений – на эти цели из федерального бюджета выделено почти 90 миллионов рублей, — рассказали в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Как и в открытом ранее кадровом центре в Кировске, в учреждении есть система электронной очереди и цифровые сервисы для самостоятельного подбора вакансий. Аналогичный механизм предполагается и для работодателей: в зоне «ожидания приема» можно заполнить необходимую информацию на портале «Работа в России», а также сформировать или изменить сведения в электронном виде.

Напомним: уровень зарегистрированной безработицы в Мурманской области составляет 0,8%. В регионе создано 23 тысячи вакансий. Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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