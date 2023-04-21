О работе старейшего телеканала Заполярья – изнутри

«Школа журналистики» при «Комсомольской правде»-Мурманск» посетила редакцию ГТРК «Мурман». Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Школа журналистики» при «Комсомольской правде»-Мурманск» посетила редакцию ГТРК «Мурман». О деталях прямого эфира рассказала директор филиала в Мурманске Эльвира Серга.

- Как проходит прямой эфир?

- Это нелегкий процесс. Сначала центр должен передать нам управление для трансляции местных новостей, для этого у нас есть специальная линия связи, по которой мы общаемся с главным штабом. Во время эфира работает группа людей, отвечающих за звук, переключение кадров и вставок.

- Что самое трудное при проведении прямого эфира - сама трансляция или подготовка к ней?

- Самое трудоемкое - это подготовка к эфиру: нужно собрать материал и обработать его. В этом процессе задействовано достаточное количество людей - корреспондент, оператор, редактор и еще много других. Главное, запомните, что любую новость на телевидении можно рассказать как минимум за 30 секунд и как максимум за полторы минуты.

- Какие у вас отношения с коллегами с других телеканалов региона?

- Знаете, отношения у нас приятные, дружеские, мы все помогаем друг другу, если надо. Была у нас ситуация: в Верхнетуломском надо было отснять сюжет, а водителя не было. Я позвонила коллегам на ТВ-21, а у них ситуация наоборот - водитель есть, а корреспондента нет, и так мы помогли друг другу. Еще часто мы делимся между собой материалом, если кому-то его не хватает.

Участникам «Школы журналистики» также подвернулась возможность увидеть изнутри, как проходит эфир, и поговорить с ведущей Валерией Антоненко.

- Когда вы пришли на телевидение?

- Это было два года назад, по окончании факультета журналистики в одном из университетов Мурманска. Я универсальный работник: записываю сюжеты, интервью и веду прямые эфиры.

- Вы переживаете, когда ведете прямой эфир?

- Конечно, постоянно. Как говорят коллеги: если в прямом эфире не страшно, то не надо там вообще сидеть.

ВГТРК «Мурман» работает уже 65 лет, и с каждым годом телекомпания совершенствуется. Коллектив дружный, как одна большая семья.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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