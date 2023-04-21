После перевода денег лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области появился новый вид мошенничества. 75-летней мурманчанке позвонил мужчина, который представился сотрудником банка, и сообщил, что ее квартиру продают злоумышленники. Для спасения жилья он предложил ей выкупить свою же квартиру у мошенников, убедив женщину в том, что если она выкупит квартиру, то останется с жильем.

На протяжении двух недель к пенсионерке ходили люди и смотрели квартиру. А чтобы она ничего не заподозрила, всё это время злоумышленники звонили ей. Помимо «представителей банка» ей звонили «представители правоохранительных органов».

После продажи квартиры мошенники вышли на связь и убедили женщину перевести денежные средства на указанный счет. Пенсионерка перевела злоумышленникам более 3,5 миллиона рублей. После перевода денег лжесотрудник банка перестал выходить на связь.

Таким же образом мошенники ввели в заблуждение еще одну жительницу Мурманской области. С подачи злоумышленников пенсионерка из Кандалакши взяла кредит на 1 миллион рублей. В общей сумме она перевела им более 2 миллионов рублей.

По данным случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ ( мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Полиция проводит расследование, направленное на установку личностей злоумышленников.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными при общении с незнакомцами. При поступлении неизвестных звонков с сообщением о блокировке банковских карт, списании со счетов денежных средств, оформлении кредитов, договоров купли-продажи и иных операциях, полицейские советуют прекратить общение и самостоятельно проверить информацию. Ни при каких условиях не выполняйте требования звонивших незнакомцев!

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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