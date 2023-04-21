В Мурманске пройдет конкурс инклюзивного творчества «Возьмемся за руки, друзья!»

22 апреля в 15.00 на базе ДК им. Кирова пройдет конкурс инклюзивного творчества «Возьмемся за руки, друзья!».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
22 апреля в 15.00 на базе ДК им. Кирова пройдет конкурс инклюзивного творчества «Возьмемся за руки, друзья!» (6+). В нем примут участие творческие коллективы из разных городов Мурманской области, которые работают с инклюзивным подходом к детям. Жюри оценит выступления участников в нескольких номинациях: хореография, вокал, инструментальная музыка, оригинальный жанр, танцы на колясках, театральное творчество (малые формы) и жестовое пение.
Фестиваль проводится для создания равных условий творческого развития и вовлечения детей и подростков с различным уровнем здоровья в социально-творческую среду.
- Участники с ограниченными возможностями здоровья и с безграничными возможностями радости к жизни и любви к творчеству вместе со своими друзьями, талантливыми ребятами из самых разных творческих коллективов, подарят всем гостям «Кировки» настоящий праздник! - отметили организаторы фестиваля.
Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru